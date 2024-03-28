Макеев об игре в плей-офф вторым номером: «Мы танцуем от печки, но сверхоборонительным клубом «Автомобилист» точно не назову. Как и «Локомотив»

Теги Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев высказался об игре от обороны в плей-офф.

– Критики сетуют, что в этом плей-офф дальше идут команды, которые играют вторым номером. Это так?

– Сомнительно. Про тот же «Трактор» точно не скажу, что он играет от обороны.

Да, мы действительно танцуем от печки – от защиты, но сверхоборонительным клубом «Автомобилист» точно не назову. Как, например, и «Локомотив».

– Какого соперника дальше ждете по сетке?

– После Казани и СКА готовы к любой команде, у нас есть свои козыри. Но сейчас самое главное – немного отдохнуть. Заработали от тренерского штаба три выходных – чтобы перевести дух и на максимуме подойти к полуфиналу, – сказал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.

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4 комментария
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Ну да, ну да, Автомобилист настолько оборонительный, что моментов в серии насоздавал на еще одну такую же серию. С реализацией вот беда, да, что сказалось в 4 игре, которую можно было выигрывать и не доводить до 5. Как и в 5, когда за первые 10 минут должны были ложить трешку в ворота ска
+7
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+7
Хоккей СКА как раз заточен на то, чтобы разрывать команды на встречных курсах за счет сильного состава. Так сыграло Торпедо, в результате чего смогли продержаться достойно первые две игры. Автомобилист грамотно сделал выводы и победил. Ну и фактор Ротенберга естественно тоже сыграл за нас, команда тактически абсолютно не гибкая, как упертые бараны пытались пойти на пролом, задавить вратаря, перебегать нас, ну и по итогу поплатились за это
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+5
Ответ marselo_io_off
Ну да, ну да, Автомобилист настолько оборонительный, что моментов в серии насоздавал на еще одну такую же серию. С реализацией вот беда, да, что сказалось в 4 игре, которую можно было выигрывать и не доводить до 5. Как и в 5, когда за первые 10 минут должны были ложить трешку в ворота ска
4 игра прошла по сценарию серии с Ак Барсом, когда команда эмоционально перезагружалась. Ничего страшного в этом поражении нет, напротив, хорошо, что оно было, есть, над чем подумать, что исправлять, да и вообще поражения хорошо держат в тонусе
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Ну ладно СКА, типа в атаку, хотя бестолковой беготни больше. Но Ак Барс то? Ведь точно с Билом никогда атакующим не был.
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