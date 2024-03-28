Макеев об игре в плей-офф вторым номером: «Мы танцуем от печки, но сверхоборонительным клубом «Автомобилист» точно не назову. Как и «Локомотив»
Алексей Макеев высказался об игре от обороны в плей-офф.
– Критики сетуют, что в этом плей-офф дальше идут команды, которые играют вторым номером. Это так?
– Сомнительно. Про тот же «Трактор» точно не скажу, что он играет от обороны.
Да, мы действительно танцуем от печки – от защиты, но сверхоборонительным клубом «Автомобилист» точно не назову. Как, например, и «Локомотив».
– Какого соперника дальше ждете по сетке?
– После Казани и СКА готовы к любой команде, у нас есть свои козыри. Но сейчас самое главное – немного отдохнуть. Заработали от тренерского штаба три выходных – чтобы перевести дух и на максимуме подойти к полуфиналу, – сказал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.