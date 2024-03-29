Агент Черных о Да Косте: «Диванные эксперты говорили, что он никакой в плей-офф. А он помогает «Автомобилисту», играет полезно, набирает очки»

Александр Черных высказался об игре Стефана Да Косты в плей-офф КХЛ.

«Я могу говорить только об игроках, которые представляют наше агентство. Отметился Кирилл из « », я очень рад за него – сумасшедшая игра по красоте и результативности. Очень понравилось, как играл Евгений Аликин, который наконец может проявить себя в плей-офф.

помогает « », набирает очки. Некоторые диванные эксперты говорили, что он никакой в плей-офф, а он играет полезно для команды.

В «Динамо» молодец Дмитрий Рашевский, он показывает, что нет никакого синдрома второго года. Ярослав Лихачев вошел в тройку лучшим бомбардиров « », только в плей-офф его мало используют, хотя тренеру виднее.

Василий Глотов входит в пятерку лучших игроков КХЛ, Александр Никишин – лучший защитник лиги, как всегда на высоте. Даже не я, а многие эксперты отмечают Максима Цыплакова, и неслучайно к нему есть интерес из-за океана. В «Тракторе» классно играет Максим Шабанов, и, надеюсь, его уровень ниже не опустится.

В «Авангарде» есть Александр Филатьев 2004 года рождения, который доказал, что может играть в КХЛ. В «Ак Барсе» хороший молодой парень Семен Терехов и жаль, что у него была серьезная травма, а также Дима Кателевский.

Если говорить про вратарей, то Тимур Билялов, Евгений Аликин и Александр Самонов показали очень хороший результат. Игоря Бобкова некоторые «специалисты» списали, а он нашел в «Амуре» своего тренера, который не стал его переделывать.

В Хабаровске еще показал феноменальный сезон Дима Шевченко. Они помогли «Амуру» попасть в плей-офф и пошуметь там. Рад, что Игорь Гераськин смог заиграть в «Металлурге». Костя Окулов отыграл на своем уровне, хотя ЦСКА провел не такой удачный сезон. Артем Михеев перезагрузился в «Сибири», и на рынке в межсезонье он будет востребован», – сказал агент Александр Черных.