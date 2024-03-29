Агент Черных о Да Косте: «Диванные эксперты говорили, что он никакой в плей-офф. А он помогает «Автомобилисту», играет полезно, набирает очки»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Трактор Амур Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Игорь Бобков Стефан Да Коста Александр Черных Динамо Александр Самонов Кирилл Пилипенко Константин Окулов Тимур Билялов Артем Михеев Дмитрий Шевченко Игорь Гераськин Максим Цыплаков Ярослав Лихачев Александр Никишин Василий Глотов Дмитрий Кателевский Дмитрий Рашевский Семен Терехов Максим Шабанов Александр Филатьев Хоккей

Александр Черных высказался об игре Стефана Да Косты в плей-офф КХЛ.

«Я могу говорить только об игроках, которые представляют наше агентство. Отметился Кирилл Пилипенко из «Северстали», я очень рад за него – сумасшедшая игра по красоте и результативности. Очень понравилось, как играл Евгений Аликин, который наконец может проявить себя в плей-офф.

Стефан Да Коста помогает «Автомобилисту», набирает очки. Некоторые диванные эксперты говорили, что он никакой в плей-офф, а он играет полезно для команды.

В «Динамо» молодец Дмитрий Рашевский, он показывает, что нет никакого синдрома второго года. Ярослав Лихачев вошел в тройку лучшим бомбардиров «Локомотива», только в плей-офф его мало используют, хотя тренеру виднее.

Василий Глотов входит в пятерку лучших игроков КХЛ, Александр Никишин – лучший защитник лиги, как всегда на высоте. Даже не я, а многие эксперты отмечают Максима Цыплакова, и неслучайно к нему есть интерес из-за океана. В «Тракторе» классно играет Максим Шабанов, и, надеюсь, его уровень ниже не опустится.

В «Авангарде» есть Александр Филатьев 2004 года рождения, который доказал, что может играть в КХЛ. В «Ак Барсе» хороший молодой парень Семен Терехов и жаль, что у него была серьезная травма, а также Дима Кателевский.

Если говорить про вратарей, то Тимур Билялов, Евгений Аликин и Александр Самонов показали очень хороший результат. Игоря Бобкова некоторые «специалисты» списали, а он нашел в «Амуре» своего тренера, который не стал его переделывать.

В Хабаровске еще показал феноменальный сезон Дима Шевченко. Они помогли «Амуру» попасть в плей-офф и пошуметь там. Рад, что Игорь Гераськин смог заиграть в «Металлурге». Костя Окулов отыграл на своем уровне, хотя ЦСКА провел не такой удачный сезон. Артем Михеев перезагрузился в «Сибири», и на рынке в межсезонье он будет востребован», – сказал агент Александр Черных.

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2 комментария
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Ответ Сергей Бондаренко
По поводу Бобкова он скорее всего погорячился...
Не погорячился, Бобков в топе висел долгое время лучших вратарей лиги в этом сезоне.
+2
-1
+1
По поводу Бобкова он скорее всего погорячился...
+2
-2
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