Три клуба КХЛ интересуются защитником «Нефтехимика» Хохловым. Две заинтересованные команды играют в плей-офф (Legalbet)

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Нефтехимик Трактор Спартак Автомобилист возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Илья Хохлов Хоккей

Три клуба КХЛ проявляют интерес к защитнику «Нефтехимика» Илье Хохлову.

Как сообщает Legalbet, две заинтересованные в игроке команды продолжают борьбу за Кубок Гагарина-2024.

29-летний Илья Хохлов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ сыграл за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9».

Ранее появилась информация о том, что клуб хочет обменять защитника.

Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Напомним, на данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Трактор», «Автомобилист», «Металлург», «Спартак», «Локомотив» и «Авангард».

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12 комментариев
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Ответ Fg Gf
Спартак теоретически может им интересоваться, всем остальным зачем он нужен
В Омске с защитниками беда, почему бы и нет
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Ответ Fg Gf
Спартак теоретически может им интересоваться, всем остальным зачем он нужен
Как это, Разин его к себе может забрать, в Северстали не смог удержать (денег не хватило), а тут "эх разгуляй"
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+2
Спартак теоретически может им интересоваться, всем остальным зачем он нужен
+1
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Ответ Anatoly_B
В Омске с защитниками беда, почему бы и нет
Ну я считаю, что Хохлов это не тот, кем стоит усилять Авангард, потому что он скорее всего и не усилит его
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Зря Леонтьев хочет его обменять, хороший защитник и как человек тоже.
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Авангард сделал предложение Фабы для Хохлова
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Ответ Roman_53
Как это, Разин его к себе может забрать, в Северстали не смог удержать (денег не хватило), а тут "эх разгуляй"
Ну кстати да, не подумал про связь с Разиным
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Ответ Fg Gf
Спартак теоретически может им интересоваться, всем остальным зачем он нужен
Как раз Спартаку он вообще не нужен)))
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Ответ Caniball
Как раз Спартаку он вообще не нужен)))
Если он Спартаку не нужен, то остальным тем более. Металлург исключение из-за Разина
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Ответ Anatoly_B
В Омске с защитниками беда, почему бы и нет
был он у нас уже - ничем не примечательный защ.
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