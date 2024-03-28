Три клуба КХЛ интересуются защитником «Нефтехимика» Хохловым. Две заинтересованные команды играют в плей-офф (Legalbet)
Три клуба КХЛ проявляют интерес к защитнику «Нефтехимика» Илье Хохлову.
Как сообщает Legalbet, две заинтересованные в игроке команды продолжают борьбу за Кубок Гагарина-2024.
29-летний Илья Хохлов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ сыграл за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9».
Ранее появилась информация о том, что клуб хочет обменять защитника.
Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.
Напомним, на данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Трактор», «Автомобилист», «Металлург», «Спартак», «Локомотив» и «Авангард».