Три клуба КХЛ интересуются защитником «Нефтехимика» Хохловым. Две заинтересованные команды играют в плей-офф (Legalbet)

Три клуба КХЛ проявляют интерес к защитнику «Нефтехимика» Илье Хохлову.

Как сообщает Legalbet, две заинтересованные в игроке команды продолжают борьбу за Кубок Гагарина-2024.

29-летний Илья Хохлов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ сыграл за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9».

Ранее появилась информация о том, что клуб хочет обменять защитника.

Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Напомним, на данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Трактор», «Автомобилист», «Металлург», «Спартак», «Локомотив» и «Авангард».