Журналист из Филадельфии: «Как насчет обмена Федотова на Мичкова? Водители замбони получают больше времени на льду, чем Матвей в СКА»

Теги ЦСКА СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ Майк Кинэн КХЛ Роман Ротенберг Иван Федотов Матвей Мичков Хоккей

Журналист из Филадельфии предложил обменять Ивана Федотова на Матвея Мичкова.

«Наше понимание здравого смысла и логики необязательно применимо к российским хоккейным реалиям. Мичков из четырех матчей СКА в КХЛ сыграл только в одном и получил 6 минут 12 секунд. Его тренер [Роман Ротенберг] сказал, что ему нужно выигрывать конкуренцию, и что он 13-й нападающий. 

Это интеллектуальные игры эпохи Майка Кинэна? Водители замбони получают больше времени на льду, чем Мичков в СКА. Его наказывают за слова о желании играть в НХЛ после драфта в июне? Политически неверно говорить о победе в Кубке Стэнли, когда ты россиянин?

Отсутствие контроля над развитием Мичкова, должно быть, беспокоит «Филадельфию». Конечно, Мичкову лучше всего иметь больше игрового времени. Но в его отношении больше неопределенности, чем ясности. У Матвея есть контракт на три года, и он намерен его соблюдать. Все карты на руках у русских. 

Это не будет обменом в традиционном понимании, но как насчет обмена Федотова на Мичкова?

«Флайерс» хотели бы, чтобы Федотов играл в Северной Америке. Но у них и так много вратарей, так что он не особо и нужен. 

Но «Флайерс» нужен Мичков. Его считают одним из центральных элементов перестройки команды, потенциальной суперзвездой. Он – один из немногих проблесков надежды, которые клуб в последнее время подарил своим фанатам.

Возможно, они смогут что-нибудь придумать с русскими… », – написал журналист Philly Hockey Now Чак Баусман.

6 комментариев

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Machine Head
Круто Великого тренера Ротенберга подковырнули . Для сравнения водитель zamboni проводит на льду , как минимум до раскатки 10 минут , после раскатки перед 1 периодом , перед вторым и третьим периодами . Итого 40 минут . Ротенберг за обмен объявит ценник для «любимого» ЦСКА, как за двух Макдэвидов . При этом взяв готового пацана ничего не дал ему в игровом плане и мастерстве , а гонял по арендам . Представляю , как он всеми фибрами души ненавидит ЦСКА и Динамо , но всегда в лицо будет улыбаться и говорить лестные слова .
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белая простыня олимпиады
иозе марино походу так и будет тренировать мичкова до завершения карьеры через пару лет, т.к. он будет деградировать на лавке до тех пор пока не станет никому не нужным 13-м напом
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upuckuH
Что мешает Мичкову сбежать в НХЛ?) уедет и уедет, будет там играть. Другое дело - если не пойдет игра , во время СВО такой поступок могут не оценить.
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Why always me?!
Когда Ротен в прошлые сезоны Мичкова поднимал, то как-то особо и не парился что он ещё не готов к СКА. А сейчас уже надо выиграть конкуренцию.
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