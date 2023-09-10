Журналист из Филадельфии: «Как насчет обмена Федотова на Мичкова? Водители замбони получают больше времени на льду, чем Матвей в СКА»

Журналист из Филадельфии предложил обменять Ивана Федотова на Матвея Мичкова.

«Наше понимание здравого смысла и логики необязательно применимо к российским хоккейным реалиям. Мичков из четырех матчей СКА в сыграл только в одном и получил 6 минут 12 секунд. Его тренер [ ] сказал, что ему нужно выигрывать конкуренцию, и что он 13-й нападающий.

Это интеллектуальные игры эпохи ? Водители замбони получают больше времени на льду, чем Мичков в . Его наказывают за слова о желании играть в после драфта в июне? Политически неверно говорить о победе в Кубке Стэнли, когда ты россиянин?

Отсутствие контроля над развитием Мичкова, должно быть, беспокоит «Филадельфию». Конечно, Мичкову лучше всего иметь больше игрового времени. Но в его отношении больше неопределенности, чем ясности. У Матвея есть контракт на три года, и он намерен его соблюдать. Все карты на руках у русских.

Это не будет обменом в традиционном понимании, но как насчет обмена Федотова на Мичкова?

«Флайерс» хотели бы, чтобы Федотов играл в Северной Америке. Но у них и так много вратарей, так что он не особо и нужен.

Но «Флайерс» нужен Мичков. Его считают одним из центральных элементов перестройки команды, потенциальной суперзвездой. Он – один из немногих проблесков надежды, которые клуб в последнее время подарил своим фанатам.

Возможно, они смогут что-нибудь придумать с русскими… », – написал журналист Philly Hockey Now Чак Баусман.