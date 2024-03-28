Владимир Плющев: «Металлург» на своей площадке выглядел убедительнее. Два периода «Спартак» спал. Вероятно, увидим 7 матчей в серии»
Владимир Плющев считает, что в серии «Спартака» с «Металлургом» будет 7 матчей.
«Магнитка» дома обыграла команду под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:3 в пятом матче и снова повела (3-2) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Не скажу, что «Металлург» перехватил инициативу в серии. На своей площадке они выглядели убедительнее «Спартака». Два периода «Спартак» спал. В Москве игра будет немного в другом ключе.
Я не думаю, что эта игра все решила. Вероятно, что мы увидим семь матчей в этой серии», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Шестой матч серии состоится 30 марта в Москве.