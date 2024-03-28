Владимир Плющев: «Металлург» на своей площадке выглядел убедительнее. Два периода «Спартак» спал. Вероятно, увидим 7 матчей в серии»

Владимир Плющев считает, что в серии «Спартака» с «Металлургом» будет 7 матчей.

«Магнитка» дома обыграла команду под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:3 в пятом матче и снова повела (3-2) в серии второго раунда плей-офф .

«Не скажу, что « » перехватил инициативу в серии. На своей площадке они выглядели убедительнее « ». Два периода «Спартак» спал. В Москве игра будет немного в другом ключе.

Я не думаю, что эта игра все решила. Вероятно, что мы увидим семь матчей в этой серии», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Шестой матч серии состоится 30 марта в Москве.