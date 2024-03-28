Владимир Плющев: «Металлург» на своей площадке выглядел убедительнее. Два периода «Спартак» спал. Вероятно, увидим 7 матчей в серии»

Теги Металлург Мг Спартак Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев считает, что в серии «Спартака» с «Металлургом» будет 7 матчей.

«Магнитка» дома обыграла команду под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:3 в пятом матче и снова повела (3-2) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Не скажу, что «Металлург» перехватил инициативу в серии. На своей площадке они выглядели убедительнее «Спартака». Два периода «Спартак» спал. В Москве игра будет немного в другом ключе.

Я не думаю, что эта игра все решила. Вероятно, что мы увидим семь матчей в этой серии», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Шестой матч серии состоится 30 марта в Москве.

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1 комментарий
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У меня вообще складывается впечатление, что Магнитка со Спартаком по очереди впадают в спячку по ходу серии. Металлург на полной уверенности выиграл первые два матча, потом решил чутка поспать и уже Спартак спокойно берет свои две игры. В сегодняшнем матче после того, как Магнитка повела 4:0 решила в привычной манере уснуть, а Спартак в это время решил проснуться и смогли отыграть 3 шайбы. Потом все-таки у ММГ совесть зашевелилась и отоспавшись пустились забивать пятую шайбу, в то время как Спартак подумал, что 4 шайба сама залетит и ушли в очередную спячку. В общем, какие-то медвежьи разборки получаются))
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