Михайлов об отношениях с ИИХФ: «Они портят, не мы. Это мы им должны грозить за то, как они поступили со сборной России и командами Беларуси»

Борис Михайлов считает, что ИИХФ сама портит отношения с Россией.

Член наблюдательного совета ЦСКА поделился мнением о том, что , дисквалифицированный ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата против «Ак Барса» (2:5).

– Лично я доволен, что нашли компромисс и разрешили сегодня играть Федотову. Я за то, чтобы Иван играл.

– Отношения с ИИХФ?

– Они портят, не мы. Не мы же лишили себя права выступать на мировых соревнованиях всех уровней. На каком основании?

– грозит открытием дисциплинарного дела?

– Это мы им должны грозить за то, как они поступили с нашей сборной и командами Беларуси», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся