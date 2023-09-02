Михайлов об отношениях с ИИХФ: «Они портят, не мы. Это мы им должны грозить за то, как они поступили со сборной России и командами Беларуси»
Борис Михайлов считает, что ИИХФ сама портит отношения с Россией.
Член наблюдательного совета ЦСКА поделился мнением о том, что Иван Федотов, дисквалифицированный ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
– Лично я доволен, что нашли компромисс и разрешили сегодня играть Федотову. Я за то, чтобы Иван играл.
– Отношения с ИИХФ?
– Они портят, не мы. Не мы же лишили себя права выступать на мировых соревнованиях всех уровней. На каком основании?
– ИИХФ грозит открытием дисциплинарного дела?
– Это мы им должны грозить за то, как они поступили с нашей сборной и командами Беларуси», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
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