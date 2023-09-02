Михайлов об отношениях с ИИХФ: «Они портят, не мы. Это мы им должны грозить за то, как они поступили со сборной России и командами Беларуси»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов считает, что ИИХФ сама портит отношения с Россией.

Член наблюдательного совета ЦСКА поделился мнением о том, что Иван Федотов, дисквалифицированный ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

– Лично я доволен, что нашли компромисс и разрешили сегодня играть Федотову. Я за то, чтобы Иван играл.

– Отношения с ИИХФ?

– Они портят, не мы. Не мы же лишили себя права выступать на мировых соревнованиях всех уровней. На каком основании?

ИИХФ грозит открытием дисциплинарного дела?

– Это мы им должны грозить за то, как они поступили с нашей сборной и командами Беларуси», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

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19 комментариев

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Tosha NeoN
Реально есть ещё люди, которым нужно объяснять, за что отстранили сборную России ? И эти люди зовутся «ветеранами»
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memphis
Из-за таких людей, как Михайлов, страна летит в пропасть.
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Tosha NeoN
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
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Закон С, пункт В, устав О. Весомая причина? Или тебе ещё какие то пункты нужны ?
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Vadoniy
Даже интересно стало, чем грозить собрались)
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Джесси Пинкман
Сказочный…
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Анатолий Magicbrain
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
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Ты этот устав в глаза видел? Возмущака крикливый
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Xsand Neubua
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Назар Игорь
Погрозила мышь коту.
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Дмитрий Шелема
дед ты че, сходи отоспись
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Стюардесс по имени Жанн
для начала нужно создать то чем грозить собрался
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Epicman
Человек давно в маразме, а у него интервью берут.
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poi@tss.nn.ru
Ответ Tosha NeoN
Реально есть ещё люди, которым нужно объяснять, за что отстранили сборную России ? И эти люди зовутся «ветеранами»
Объясни за что отстранили сборную России по хоккею от игры на чемпионате мира?
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Анатолий Magicbrain
Ответ Mihamoscow
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