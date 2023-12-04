«Я возненавидел Овечкина еще на молодежном ЧМ. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки». Американский журналист МакКи об Александре

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Сэм МакКи Хоккей

Американский журналист заявил об антипатии к Александру Овечкину.

Сэм МакКи в подкасте Sportsnet высказался о том, что Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

«Меня это не волнует. Я возненавидел Ови с того момента, как следил за ним на молодежном чемпионате мира. Никогда не был его большим поклонником.

Так что я не хочу, чтобы он побил рекорд [Гретцки]. Честно говоря, мне это не нужно», – сказал МакКи.

Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярных чемпионатов. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

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26 комментариев
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Сэм Шмурнов
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Ответ Денис Жалала
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Назвать Овечкина лузером может только мегаЛузер.
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Такая ненависть ни имеет никакого отношения к самому обьекту таковой. Это что-то сугубо внутри этого человека. Желаю ему с этим разобраться. Носить в себе такое, это как медленная отрава. При всем уважении к различным политическим позициям, тут дело в психологии.
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Почему нам должно быть интересно мнение какой-то Макаки?
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А что такого и как сделал Ови Сэму МакКи на МЧМ?
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Можно не быть поклонником.
Можно быть нейтральным.
Ну а что б возненавидеть нужна причина.
Веская причина,мягко говоря.
Судя по всему,то во время МЧМ Овечкин успел убить собаку Сэма МакКи,сжечь его дом,надругаться над женой МакКи и насрать на семейное фото клана МакКи.
Саня,как ты мог?
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Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу. 🤣
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Да тебя никто не спросит)
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А што это за человек? Чем-то знаменит, кроме того, что журналист? Почему он удостоился новости на спортсе?
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Ответ Vasilii Mishchenko
Такая ненависть ни имеет никакого отношения к самому обьекту таковой. Это что-то сугубо внутри этого человека. Желаю ему с этим разобраться. Носить в себе такое, это как медленная отрава. При всем уважении к различным политическим позициям, тут дело в психологии.
таких полспортса - стоит зайти на ветку Месси/Роналду
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Так вот кто парень Кросби!
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Макака лает, караван идёт))
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Овечкин конечно великий хоккеист. Результат уже сейчас феноменальный. Но я тоже не хочу,чтобы он побил рекорд Грецки. Это разного уровня игроки.
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- Меня это не волнует
- Честно говоря, мне это не нужно 😁
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Аналогичные подходы, когда никому не известный журналюга громко заявляет об антипатии к гораздо более успешному и известному человеку стары, как и само существование представителей одной из древнейших профессий
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Тема не раскрыта . Так почему же ?
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Офигенная новость - а можно такую же про каждого журналиста, который об Овечкине выскажется? Очень интересно читать мнения разных людей по разным вопросам.
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Просто мнение просто человека. Вентилятор включён.))
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Ответ Олег Жуков
Почему нам должно быть интересно мнение какой-то Макаки?
МакКи
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Ответ Maxim Shumov
Сашофаны теперь будут дня три жжение испытывать
а Максимка услышал слово неизвестного ему до сели журналиста,и сразу добавил во всех соцсетях,ведь мнение слишком авторитетно)
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