«Я возненавидел Овечкина еще на молодежном ЧМ. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки». Американский журналист МакКи об Александре
Американский журналист заявил об антипатии к Александру Овечкину.
Сэм МакКи в подкасте Sportsnet высказался о том, что Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.
«Меня это не волнует. Я возненавидел Ови с того момента, как следил за ним на молодежном чемпионате мира. Никогда не был его большим поклонником.
Так что я не хочу, чтобы он побил рекорд [Гретцки]. Честно говоря, мне это не нужно», – сказал МакКи.
Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярных чемпионатов. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
Можно быть нейтральным.
Ну а что б возненавидеть нужна причина.
Веская причина,мягко говоря.
Судя по всему,то во время МЧМ Овечкин успел убить собаку Сэма МакКи,сжечь его дом,надругаться над женой МакКи и насрать на семейное фото клана МакКи.
Саня,как ты мог?
- Честно говоря, мне это не нужно 😁