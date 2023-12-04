«Я возненавидел Овечкина еще на молодежном ЧМ. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки». Американский журналист МакКи об Александре

Американский журналист заявил об антипатии к Александру Овечкину.

Сэм МакКи в подкасте Sportsnet высказался о том, что Овечкин может превзойти рекорд по забитым шайбам в .

«Меня это не волнует. Я возненавидел Ови с того момента, как следил за ним на молодежном чемпионате мира. Никогда не был его большим поклонником.

Так что я не хочу, чтобы он побил рекорд [Гретцки]. Честно говоря, мне это не нужно», – сказал МакКи.

Напомним, занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярных чемпионатов. Лидирует Уэйн Гретцки (894).