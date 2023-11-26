Юрий Новиков: «Овечкин – явление, которое нужно обследовать как космонавта. Он величайший спортсмен и человек. Его энергетика на льду зашкаливает»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Юрий Новиков рекорды Хоккей

Юрий Новиков поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Для меня Овечкин – величайший хоккеист, спортсмен и человек, даже несмотря на то, что у него в последнее время игра не идет.

Бывает, что игрок хитрый и у него все идет. У Александра все голы и игра – трудовые. У него все голы физические, где нужно ударить, продавить корпусом человека. Где нужен характер, воля, сила, там везде есть Овечкин.

Но забивать с каждым годом становится сложнее. Вратари очень сильно играют. Они готовятся к сопернику, причем на любом уровне. Выстраивается целая система безопасности, и забивать очень сложно.

Поэтому я бы меньше говорил о погоне Овечкина за Гретцки. Понятно, что мы не влияем на Александра, он живет своей жизнью, и сейчас к нему даже ближе вашингтонские болельщики.

Но накал погони за Гретцки я бы снизил. Я даже не уверен, что он спит и видит этот рекорд. Конечно, это престижно – обогнать Гретцки. Но бывает так, что надо сказать – да ну его.

Овечкин – непревзойденный и величайший хоккеист планеты. Его пример не только на льду, а для всего спортивного сообщества в целом. Любой, даже футбольный тренер, в праве поставить в пример Александра.

Его характер применим к любому виду спорта. В первую очередь он не жалеет себя. Он проводит много силовых приемов, как никто другой, ему тоже больно, но его здоровье держится.

Овечкин – такое явление, которое нужно обследовать как космонавта. Его энергетику на льду определить невозможно, она зашкаливает. Александр играет на запредельных высотах», – сказал заслуженный тренер России. 

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12 комментариев

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Maxim Shumov
Величайший человек? Лекарство от рака придумал?
Чуваки за большие деньги развлекают публику тем, что катаются и бьют палкой по резиновому диску. Это не врачи, не ученые и т.д. Называть их величайшими людьми…
+27
-4
+23
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Andry 72
Особенно он непревзойдён в играх за сборную
+11
-1
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Splin
Хоккеист великий спору нет. Величайший, абсурд конечно. А уж про величайший сплртсмен, но это вообще смешно
+7
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Angelgirl
Вас там самих всех надо обследовать! Фамилии не пишу, они всем и без меня понятны.
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Ковид 07.10.52
Только великий может лизать по Шевчуку у двух президентов одновременно.
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Maxim Shumov
Ответ MosesPray
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Молодец, мощно пошутил
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Сергей Кораблёв
Ответ Maxim Shumov
Величайший человек? Лекарство от рака придумал? Чуваки за большие деньги развлекают публику тем, что катаются и бьют палкой по резиновому диску. Это не врачи, не ученые и т.д. Называть их величайшими людьми…
По каучуковому!!! Сарказм, конечно же, полностью с Вами согласен)
+3
-1
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Andry 72
Про трудовые это те,которые в пустые
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Roman Roman
так, что-то почувствовали... с погоней за Гретцки можно уже не следить, но как называть человека с 148 местом в гонке бомбардиров лиги "космонавтом" (с 5 шайбами за 1/4 регулярки)? это какой-то слэнг? вратари инопланетные мешают? а остальным 147 не мешают? или это экстакосмонавты?
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norg
Но увидеть можно только в записи теперь
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