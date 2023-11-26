Юрий Новиков: «Овечкин – явление, которое нужно обследовать как космонавта. Он величайший спортсмен и человек. Его энергетика на льду зашкаливает»

Юрий Новиков поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Для меня – величайший хоккеист, спортсмен и человек, даже несмотря на то, что у него в последнее время игра не идет.

Бывает, что игрок хитрый и у него все идет. У Александра все голы и игра – трудовые. У него все голы физические, где нужно ударить, продавить корпусом человека. Где нужен характер, воля, сила, там везде есть Овечкин.

Но забивать с каждым годом становится сложнее. Вратари очень сильно играют. Они готовятся к сопернику, причем на любом уровне. Выстраивается целая система безопасности, и забивать очень сложно.

Поэтому я бы меньше говорил о погоне Овечкина за . Понятно, что мы не влияем на Александра, он живет своей жизнью, и сейчас к нему даже ближе вашингтонские болельщики.

Но накал погони за Гретцки я бы снизил. Я даже не уверен, что он спит и видит этот рекорд. Конечно, это престижно – обогнать Гретцки. Но бывает так, что надо сказать – да ну его.

Овечкин – непревзойденный и величайший хоккеист планеты. Его пример не только на льду, а для всего спортивного сообщества в целом. Любой, даже футбольный тренер, в праве поставить в пример Александра.

Его характер применим к любому виду спорта. В первую очередь он не жалеет себя. Он проводит много силовых приемов, как никто другой, ему тоже больно, но его здоровье держится.

Овечкин – такое явление, которое нужно обследовать как космонавта. Его энергетику на льду определить невозможно, она зашкаливает. Александр играет на запредельных высотах», – сказал заслуженный тренер России.