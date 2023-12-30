Колби Уильямс: «Гонка Овечкина за Гретцки – это очень круто для хоккея и его популяризации по всему миру. Все в Северной Америке болеют за него, думаю»

Колби Уильямс высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (828), уступая лишь (894).

– За «Вашингтоном» сейчас следите? Главная тема в России – это погоня за рекордом Уэйном Гретцки. Что думают на сей счет в Канаде?

– Да, слежу за «Вашингтоном» в соцсетях, знаю некоторых ребят, которые до сих пор в клубе. Классно видеть ребят, которые начинали в «Херши», а теперь играют в «Вашингтоне» и вообще по всей .

Гонка Овечкина за Гретцки – это очень круто для хоккея и его популяризации по всему миру. Надеюсь, он побьет рекорд тогда, когда он хочет, и ему не придется продлевать карьеру больше, чем он сам захочет.

Думаю, все в Северной Америке болеют за Овечкина и желают ему самого лучшего, – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.