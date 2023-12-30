Колби Уильямс: «Гонка Овечкина за Гретцки – это очень круто для хоккея и его популяризации по всему миру. Все в Северной Америке болеют за него, думаю»
Колби Уильямс высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (828), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– За «Вашингтоном» сейчас следите? Главная тема в России – это погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйном Гретцки. Что думают на сей счет в Канаде?
– Да, слежу за «Вашингтоном» в соцсетях, знаю некоторых ребят, которые до сих пор в клубе. Классно видеть ребят, которые начинали в «Херши», а теперь играют в «Вашингтоне» и вообще по всей НХЛ.
Гонка Овечкина за Гретцки – это очень круто для хоккея и его популяризации по всему миру. Надеюсь, он побьет рекорд тогда, когда он хочет, и ему не придется продлевать карьеру больше, чем он сам захочет.
Думаю, все в Северной Америке болеют за Овечкина и желают ему самого лучшего, – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.
Даже есть не могут, как следят.
Прям мечтают, чтоб тимовец напулял из круга и сместил Легенду.