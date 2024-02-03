Гендиректор «Динамо» о поведении фанатов «Торпедо»: «Это не красит ни их, ни клуб. Хоккей – вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества»

Генеральный директор «Динамо» высказался о поведении болельщиков «Торпедо».

Напомним, московская команда обыграла нижегородскую в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). После игры болельщики «Торпедо» бросали в сторону игроков « » монеты и бутылки.

– Считаю, что болельщики домашней команды должны относиться с уважением к игрокам и болельщикам приезжей команды. Произошедшая ситуация не красит ни болельщиков нижегородского клуба, ни сам клуб.

– Ждете дисциплинарных санкций от КХЛ для « » или просто хотите обратить внимание на инцидент?

– В первую очередь мы действительно хотим обратить внимание на эту историю.

Со своей стороны хочу заметить, что болельщики московского «Динамо» никогда не позволяют себе такого отношения к болельщикам и хоккеистам других команд. На хоккей приходят дети, женщины, которым неприятно это видеть.

Хоккей – это вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества, и ни в коем случае не олицетворяет то, что творилось на вчерашней игре, – сказал Сергей Сушко.