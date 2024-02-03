Гендиректор «Динамо» о поведении фанатов «Торпедо»: «Это не красит ни их, ни клуб. Хоккей – вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества»

Теги Торпедо болельщики КХЛ Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко Хоккей

Генеральный директор «Динамо» высказался о поведении болельщиков «Торпедо».

Напомним, московская команда обыграла нижегородскую в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). После игры болельщики «Торпедо» бросали в сторону игроков «Динамо» монеты и бутылки. 

– Считаю, что болельщики домашней команды должны относиться с уважением к игрокам и болельщикам приезжей команды. Произошедшая ситуация не красит ни болельщиков нижегородского клуба, ни сам клуб.

– Ждете дисциплинарных санкций от КХЛ для «Торпедо» или просто хотите обратить внимание на инцидент?

– В первую очередь мы действительно хотим обратить внимание на эту историю.

Со своей стороны хочу заметить, что болельщики московского «Динамо» никогда не позволяют себе такого отношения к болельщикам и хоккеистам других команд. На хоккей приходят дети, женщины, которым неприятно это видеть.

Хоккей – это вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества, и ни в коем случае не олицетворяет то, что творилось на вчерашней игре, – сказал Сергей Сушко. 

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33 комментария
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Всё-таки не нужно футбольную антикультуру тащить в ледовые дворцы! Ни разу не видел агрессии на хоккее. И эта атмосфера спортивного праздника должна быть брендом хоккея!
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И это мне говорят болельщики Динамо что мы было закройте свои рты и молчите в тихомолку , это я про зажёный фаеер болельщиками Димамо в нагорном стадионе не помню какой год был когда матч прервали я был на этом матче когда всех стали выводить А забыли ? А я вам напомнил кто быдло.
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Ответ Раменки за Динамо
Признаюсь, что в наливайки на рабочих окраинах по вечерам не захаживал. В любом движе не без уродов, тут важна реакция большинства на действия небольшой группы "болельщиков".
Чего прикидываешся,такое поведение болельщиков спровоцировали матрасы,своим неадекватном судейством.
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Ответ Раменки за Динамо
Ты идеально подходишь под упомянутую категорию.
Натужная попытка )))Ты пойми ,если для тебя Омск и Нижний стали быдлом ,может стоит на себя внимание обратить ?)Наверное сейчас произойдет сбой программы ))Проще скажу ,не злись на города и людей 🌹
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А про судейство ничего не хочет сказать? Не оправдываю, если кто-то и кинул что-то (хотя не видел), но после того, что полосатые натворили сложно сдержать эмоции даже самым воспитанным людям. Уж чем, чем а хамством Нагорный дворец никогда не отличался, здесь реально любят хоккей, ходят семьями, левые люди просто не смогут попасть из-за малой вместимости, здесь всегда полный зал и придурков здесь быстро вычислят и сами выкинут. Но главное здесь понимают хоккей и такой беспредел судейский очень сложно стерпеть, но опять же: что бы бутылки в игроков кидали, это чушь полная.
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Ответ Russ Ivan
Футбольное фанатьё на хоккее - это мат и пьяные рожи, заполняют своё межсезонье...
да у нас его давно нет.ВНижнем давно нет футбола ,многие гоняют за ФК Спартак ,Динамо ,Локо,Зенит .Им хоккей не интересен .Не нужно истерии.Много новостей и разгон этого,но ни одного видео в сети в подтверждение .Поэтому выключите пока шакальный режим ,дождемся фактов ,потом можно будет судить ,кто плохой,кто хороший
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Не красиво матрасов заряженных с собой привозить.
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Ответ Раменки за Динамо
Про круглую шайбу смешно, шути дальше.
Я знал,что тебе зайдет .Юмор,специально для тебя))Понятный ,ассоциативный,чтобы картинки в голове рисовались )Картинка -это изображение .(если что)😁😉
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Ответ Dundee
У вас ,что не противостояние с кем то,то по итогу ,все быдлами становятся .Вы сами за собой следите и не вешайте ярлыков ,чтобы в этом плане,не получить обратку .Земля круглая,как и шайба
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Исаев
Всё-таки не нужно футбольную антикультуру тащить в ледовые дворцы! Ни разу не видел агрессии на хоккее. И эта атмосфера спортивного праздника должна быть брендом хоккея!
Так фан ай-ди же ввели на футболе, вот быдло и переместилось на хоккей. Тут 2 пути - либо вводить фан ай-ди и на хоккее, либо отменить на футболе, чтобы они вернулись в свою привычную среду обитания.
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Ответ Ilya Ilya
Что взять с болельщиков для которых прохол 1го раунда за счастье
Видимо много знаешь про проход и счастье )
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Ответ Russ Ivan
Ты бы для начала за себя извинился за свою ложь...
Комментарий удален модератором
Ответ Раменки за Динамо
Признаюсь, что в наливайки на рабочих окраинах по вечерам не захаживал. В любом движе не без уродов, тут важна реакция большинства на действия небольшой группы "болельщиков".
В разливайки ходить и не надо )Их сейчас почти нет и слава Богу .Согласен,в любом движе есть люди с отсутствием критического мышления .Вот и говорю,прежде чем кого то обвинять и вешать ярлыки ,разберитесь ,а потом делайте выводы
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Ответ Раменки за Динамо
В Нижнем Новгороде бываю регулярно по работе, ни с чем подобным ранее не сталкивался. Твою оценку не поддерживаю.
Я про это и говорю .Я тоже не поддерживаю .Подтверждение этого,ни кто не опубликовал ,просто анонсировали новость и все повелись .Но думаю,люди выразили себя так ,какими они изначально являются. И получается,что проьиворечишь себе .Не видел,но осуждаю и так многие .Мне это не нравится и не нравится,что нас крестят быдлом .Ощущение ,что люди просто ждали возможности ,чтобы сказать ,какие мы плохие ))Для меня это двуличие и среди диванов Нижнего ,такие есть .Для меня они все одинаковые .Я болею за клуб ,в городе живут,прекрасные люди ,да есть хорошие и плохие ,как и везде ,но когда говорят за клубных болел ,за движ ,то,что сказал ты ,,хочется нажать зеленую кнопку Пуск
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Ответ Dundee
Натужная попытка )))Ты пойми ,если для тебя Омск и Нижний стали быдлом ,может стоит на себя внимание обратить ?)Наверное сейчас произойдет сбой программы ))Проще скажу ,не злись на города и людей 🌹
В Нижнем Новгороде бываю регулярно по работе, ни с чем подобным ранее не сталкивался. Твою оценку не поддерживаю.
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Ответ Dundee
У вас ,что не противостояние с кем то,то по итогу ,все быдлами становятся .Вы сами за собой следите и не вешайте ярлыков ,чтобы в этом плане,не получить обратку .Земля круглая,как и шайба
Вы , о чём ???
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Ответ Dundee
Я знал,что тебе зайдет .Юмор,специально для тебя))Понятный ,ассоциативный,чтобы картинки в голове рисовались )Картинка -это изображение .(если что)😁😉
Ты идеально подходишь под упомянутую категорию.
+1
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Комментарий удален модератором
Ответ Раменки за Динамо
Комментарий удален модератором
У вас ,что не противостояние с кем то,то по итогу ,все быдлами становятся .Вы сами за собой следите и не вешайте ярлыков ,чтобы в этом плане,не получить обратку .Земля круглая,как и шайба
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Какой то один придурок что-то кинул, а воплей-то.
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Нам такой хоккей не нужен!
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У хамства и быдлячества не ни национальности ни географической привязки. Но и у таких поступках есть защитники... УВЫ.
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Что взять с болельщиков для которых прохол 1го раунда за счастье
+5
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Из грязи в князи выбрались, поймите их. Научатся возможно вести себя после нескольких сезонов с ПО
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Сам на матче не был ,знакомые были .Говорят ,ничего такого не видели .Да и у нас такого не было никогда .Заочно ,извиняюсь за это,если действительно это было .Но надо разбираться ,набрасывает кто-то на команду в преддвери ПО или действительно такая стремная ситуация произошла (в чем,пока сомневаюсь)Хочу фактов,а не разгон истерии и навешивания ярлыков
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