Гребенкин набрал 1-е очко за «Филадельфию» – передача в матче с «Каролиной»

Никита Гребенкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Каролиной» (3:4 ОТ).

Форвард набрал 1-е очко за «Филадельфию» в дебютной игре за клуб, куда его обменяли в марте из «Торонто».

Сегодня за 8:36 у россиянина ни одного броска в створ ворот (1 был заблокирован, 1 – мимо), 1 блок-шот, 1 силовой прием, 3 потери шайбы, полезность – «минус 1».