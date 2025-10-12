  • Спортс
0

Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У форварда «Рейнджерс» 0+2 в 3 играх

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Питтсбургом» (6:1).

На 37-й минуте форвард «Рейнджерс» ассистировал защитнику Адаму Фоксу, который реализовал большинство (4:1).

Всего в 3 играх текущего сезона на счету россиянина 2 (0+2) очка.

Сегодня за 18:24 (4:59 – в большинстве) у Панарина 1 бросок в створ ворот (3 были заблокированы, 1 – мимо), 2 потери шайбы, 1 перехват, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
