Анисин о КХЛ: «Неинтересно смотреть, играют как роботы. Надо брать вектор развития «Торпедо», это что-то схожее с НХЛ. Автобус – вообще преступление»

Михаил Анисин считает, что все клубы КХЛ должны равняться на «Торпедо».

– Вот многие говорят, что вот, мол, у нас на хоккей не ходят. Но дело не в том, что не ходят. Дело в том, что неинтересно смотреть. Играют как роботы. Я общаюсь со многими людьми и часто слышу, что они просто выключают телевизор.

Не все, конечно, под одну гребенку. Есть и хорошие игры. Мне кажется, нам надо перестраиваться на скоростной и комбинационный хоккей. Брать вектор развития Нижнего Новгорода. В ту сторону смотреть надо. Потому что по мысли — это что-то схожее с .

А как их корили... «Да у них по 150 провалов в обороне!». Ну это же игра! Две пропустили, пять забили. Что мне нравится у , так это риск. Он дает своим игрокам уверенность. У нас так, кстати, в « » было при Знарке. Мы чувствовали себя раскованно. Играешь без сомнения. Решил сложный пас сделать? Давай! Никто тебе ничего не скажет. Раз дал – ошибся. Два дал – ошибся. Ну на третий раз получится. Большим мастером можно стать только через ошибки.

Когда же тренеры начинают убивать в тебе это... Особенно печально, когда так происходит с молодыми ребятами. Это не делай, то не делай, вдоль борта ее пусти, выкинь ее из зоны, закинь в стекло... Да, надо уметь играть по результату. Когда это плей-офф. Когда ты ведешь 1:0 и это финал Кубка Гагарина. У меня был такой случай (в 2012 году – прим. Sports.ru).

– Как вы скромно.

– Последние пять минут, да, можно сыграть на отбой. Когда понятно, что решается судьба кубка. Но импонирует, что Игорь Николаевич, даже если его команда ведет, допустим, в две, не дает указания откатиться и поставить автобус. Автобус – это вообще преступление. Я с ним согласен полностью.

Надо играть. Тем более дома. Ты же играешь для зрителя, для народа. Люди, может, хотят увидеть еще два-три гола. Ты для этого работаешь. Ты для этого живешь. Чтобы приносить людям радость голов. Я так считаю. И философия Нижнего Новгорода мне импонирует больше всего, – сказал форвард « ».

Виталий Прошкин: «Мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Ларионова – результат дает. В плей-офф побеждала более прагматичная игра»