Анисин о КХЛ: «Неинтересно смотреть, играют как роботы. Надо брать вектор развития «Торпедо», это что-то схожее с НХЛ. Автобус – вообще преступление»

Теги Торпедо болельщики Михаил Анисин НХЛ Игорь Ларионов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Динамо ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин считает, что все клубы КХЛ должны равняться на «Торпедо».

– Вот многие говорят, что вот, мол, у нас на хоккей не ходят. Но дело не в том, что не ходят. Дело в том, что неинтересно смотреть. Играют как роботы. Я общаюсь со многими людьми и часто слышу, что они просто выключают телевизор.

Не все, конечно, под одну гребенку. Есть и хорошие игры. Мне кажется, нам надо перестраиваться на скоростной и комбинационный хоккей. Брать вектор развития Нижнего Новгорода. В ту сторону смотреть надо. Потому что по мысли — это что-то схожее с НХЛ.

А как их корили... «Да у них по 150 провалов в обороне!». Ну это же игра! Две пропустили, пять забили. Что мне нравится у Ларионова, так это риск. Он дает своим игрокам уверенность. У нас так, кстати, в «Динамо» было при Знарке. Мы чувствовали себя раскованно. Играешь без сомнения. Решил сложный пас сделать? Давай! Никто тебе ничего не скажет. Раз дал – ошибся. Два дал – ошибся. Ну на третий раз получится. Большим мастером можно стать только через ошибки.

Когда же тренеры начинают убивать в тебе это... Особенно печально, когда так происходит с молодыми ребятами. Это не делай, то не делай, вдоль борта ее пусти, выкинь ее из зоны, закинь в стекло... Да, надо уметь играть по результату. Когда это плей-офф. Когда ты ведешь 1:0 и это финал Кубка Гагарина. У меня был такой случай (в 2012 году – прим. Sports.ru).

– Как вы скромно.

– Последние пять минут, да, можно сыграть на отбой. Когда понятно, что решается судьба кубка. Но импонирует, что Игорь Николаевич, даже если его команда ведет, допустим, в две, не дает указания откатиться и поставить автобус. Автобус – это вообще преступление. Я с ним согласен полностью.

Надо играть. Тем более дома. Ты же играешь для зрителя, для народа. Люди, может, хотят увидеть еще два-три гола. Ты для этого работаешь. Ты для этого живешь. Чтобы приносить людям радость голов. Я так считаю. И философия Нижнего Новгорода мне импонирует больше всего, – сказал форвард «Норильска». 

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10 комментариев

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Сергей Носков
И соседний пост про "ничем не отстаём от НХЛ" от специалиста, посмотревшего миллиарды матчей.
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maksim5
Всё правильно сказал, у нас хоккей в первую очередь не для зрителя, а для фонбета
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Владимир
А что он не так сказал??? Он правильно мысль донёс! Самый смотребельный хоккей у Ларионова!!! Всё по делу... Плей-офф , да... Риск уже не оправдан...!!! А так хоккей для зрителя!!!
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Ответ зильбер
самое главное в этом посте последние 3 слова- сказал форвард Норильска
«форвард Норильска»? это как-то обесценивает его слова или что?
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Андрей
Не смотри, ни кто не заставляет
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sd4fmwrvz8
Билялетдинов бы поспорил 😁
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Ильнур Хасанов
А я с ним согласен. Смотришь громкая вывеска. Начинаешь смотреть. И начинает навивать скуку, тупая беготня.
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v_sink
Автобус - это не преступление, а хорошая задача для команд по его взлому. В защите не поленишься, поэтому если нападение будет гонять по площадке защиту, то либо защитники не буду успевать закрывать дыры либо быстрее уставать. Автобус для быстрых и неленивых команд сложность создает если только ты не знаешь, что будут играть в автобус. А сейчас автобус прям с магией смешали. Что кто играет автобус того и победить практически невозможно. Бред и оправдание для лени
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Analjinn
Ответ зильбер
самое главное в этом посте последние 3 слова- сказал форвард Норильска
Для своих ТТХ он себя очень хорошо раскрыл в хоккее, мб не на 100% из-за синьки, но очень хорошо. И его слово куда бОльший аргумент чем ваше.
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