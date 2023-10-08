Атанасов о матче с «Динамо»: «Удивлялся, что болельщиков «Торпедо» временами было слышно лучше, чем москвичей. Спасибо за поддержку, ценим»

Василий Атанасов прокомментировал свой хет-трик в матче с «Динамо» (7:1).

– Невероятный матч, Василий! Как вам удалось так крупно победить?

– Просто мы хорошо втянулись, начали с первых же смен. Хорошо в атаке получалось, моменты свои реализовали. И не отходили от своей игры на протяжении всех трех периодов. Мы дали тот результат, который можем давать.

– Опишите каждый из своих голов. Где-то повезло?

– Даже не знаю о везении. Первый гол – Леша Кручинин отдавал на дальнюю штангу. И так получилось, что шайба зашла в ворота от чужого игрока.

Второй гол – на пятак мне отдал передачу Сережа Гончарук, и там вторым касанием пошел бросок между ног вратарю. Не знаю, где здесь повезло…

Третий гол – удачный рикошет, и я даже не успел среагировать. Машинально руки сделали движение, и шайба была заброшена в ворота.

– Вы ожидали, что вам будут бросать кепки на лед в Москве? Это ведь не Нижний Новгород.

– Я удивлялся на скамейке тому, что наших болельщиков временами было слышно лучше, чем москвичей. Спасибо всем любителям хоккея за поддержку, это очень приятно. Мы этим дорожим и ценим.

– А ведь кепки по 2000 рублей стоят. Недешевое удовольствие – взять ее и выбросить. А что с ними делают в ?

– Я не знаю, что будет с кепками. Мне их не отдали, – сказал нападающий «Торпедо» .

21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх

🔥 «Торпедо» сокрушило «Динамо» – 7:1! И это история: 6 шайб за период, хет-трик Атанасова и гол 17-летнего игрока