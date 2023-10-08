Атанасов о матче с «Динамо»: «Удивлялся, что болельщиков «Торпедо» временами было слышно лучше, чем москвичей. Спасибо за поддержку, ценим»

Теги Торпедо болельщики КХЛ Динамо Алексей Кручинин Матч ТВ Сергей Гончарук Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов прокомментировал свой хет-трик в матче с «Динамо» (7:1).

– Невероятный матч, Василий! Как вам удалось так крупно победить?

– Просто мы хорошо втянулись, начали с первых же смен. Хорошо в атаке получалось, моменты свои реализовали. И не отходили от своей игры на протяжении всех трех периодов. Мы дали тот результат, который можем давать.

– Опишите каждый из своих голов. Где-то повезло?

– Даже не знаю о везении. Первый гол – Леша Кручинин отдавал на дальнюю штангу. И так получилось, что шайба зашла в ворота от чужого игрока.

Второй гол – на пятак мне отдал передачу Сережа Гончарук, и там вторым касанием пошел бросок между ног вратарю. Не знаю, где здесь повезло…

Третий гол – удачный рикошет, и я даже не успел среагировать. Машинально руки сделали движение, и шайба была заброшена в ворота.

– Вы ожидали, что вам будут бросать кепки на лед в Москве? Это ведь не Нижний Новгород.

– Я удивлялся на скамейке тому, что наших болельщиков временами было слышно лучше, чем москвичей. Спасибо всем любителям хоккея за поддержку, это очень приятно. Мы этим дорожим и ценим.

– А ведь кепки по 2000 рублей стоят. Недешевое удовольствие – взять ее и выбросить. А что с ними делают в КХЛ?

– Я не знаю, что будет с кепками. Мне их не отдали, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

21-летний Атанасов сделал хет-трик в матче с «Динамо». Форвард «Торпедо» набрал 17 очков в 15 играх

🔥 «Торпедо» сокрушило «Динамо» – 7:1! И это история: 6 шайб за период, хет-трик Атанасова и гол 17-летнего игрока

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Неизвестно, конечно, каков будет конец сезона у «Торпедо», но его начало удалось на славу. И ведь фанатеют от игры команды не только в Нижнем, это дорогого стоит!
Браво Игорь Николаевич Ларионов и спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Аксенов
Вася ты лучший Ананас 🍍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Хет-трик в Москве с Динамо дорого стоит! Конечно Вася!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий