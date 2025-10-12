  • Спортс
  • Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» – 3-я победа в 3 играх на старте сезона. У вратаря «Флориды» 92,5% сэйвов при КН 1,67
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» – 3-я победа в 3 играх на старте сезона. У вратаря «Флориды» 92,5% сэйвов при КН 1,67

Сергей Бобровский одержал 3-ю победу в 3 играх на старте сезона НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:2). 

У 37-летнего россиянина 3 победы в 3 играх в текущем сезоне при 92,5% сэйвов и коэффициенте надежности 1,67. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
