Средняя посещаемость этого сезона КХЛ выше рекордной на 55 зрителей

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Средняя посещаемость КХЛ в этом сезоне опережает рекордную в истории лиги.

Посещаемость Фонбет чемпионата КХЛ по итогам матчей на 10 января составляет 6 547 зрителей.

За первую неделю 2024 года она увеличилась почти на 100 человек. В среднем прошедшие в январские выходные дни матчи показали аудиторию в 8 148 зрителей при заполняемости арен в 90,5%.

В КХЛ был бы установлен новый рекорд посещаемости, если бы сезон завершился прямо сейчас. Сейчас этот показатель на 55 зрителей опережает рекорд.

Ранее лучшая аудитория была зафиксирована в сезоне-2019/20 – 6 492 зрителя в среднем на матче. Тогда в КХЛ выступали европейские команды – «Йокерит» и «Динамо» Рига.

В прошлом сезоне средняя посещаемость КХЛ – 5 431 зритель.

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10 комментариев
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это ветераны СКА. лично наблюдают за беспределом
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базара нет - сезон интересный и стадики полные
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Сразу видно что футбольные фанаты Динамо переключились на хоккей
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Ответ TaR
Сразу видно что футбольные фанаты Динамо переключились на хоккей
и Спартака
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Эффект Омска и Новосиба. Плюс интересный турнир. За счет НН и Еката, и надеюсь после избавления от Кунлуня посещаемость еще вырастит . Плюс я думаю новая арена в Питере тоже будет собирать больше людей.
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3-4 матча под открытым небом на футбольных стадионах и рекорд взлетит до небес...
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половина, а то и больше, этого прироста за счёт новой арены в Новосибе
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Тут 2 причины:
1. Очень интересный сезон, три главных толстосума не в лидерах.
2. Fan id на футболе. Люди вместо футбола пошли на хоккей. Например я)) в этом сезоне сходил уже больше раз, чем за последние 3-4 сезона суммарно.
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В следующих сезонах посещаемость ещё больше будет, новые арены у Ска, Торпеды, Авто, если ещё Куньлунь наконец вернётся в Китай и там посещаемость вырастит.
Есть куда расти Сочи и Барысу, а также московским клубам.
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Ответ kvint(ksk)
Эффект Омска и Новосиба. Плюс интересный турнир. За счет НН и Еката, и надеюсь после избавления от Кунлуня посещаемость еще вырастит . Плюс я думаю новая арена в Питере тоже будет собирать больше людей.
Омск тут не сильно исправил ситуацию. У нас и в прошлом сезоне почти всегда арена полная была.
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