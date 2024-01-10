Средняя посещаемость этого сезона КХЛ выше рекордной на 55 зрителей
Средняя посещаемость КХЛ в этом сезоне опережает рекордную в истории лиги.
Посещаемость Фонбет чемпионата КХЛ по итогам матчей на 10 января составляет 6 547 зрителей.
За первую неделю 2024 года она увеличилась почти на 100 человек. В среднем прошедшие в январские выходные дни матчи показали аудиторию в 8 148 зрителей при заполняемости арен в 90,5%.
В КХЛ был бы установлен новый рекорд посещаемости, если бы сезон завершился прямо сейчас. Сейчас этот показатель на 55 зрителей опережает рекорд.
Ранее лучшая аудитория была зафиксирована в сезоне-2019/20 – 6 492 зрителя в среднем на матче. Тогда в КХЛ выступали европейские команды – «Йокерит» и «Динамо» Рига.
В прошлом сезоне средняя посещаемость КХЛ – 5 431 зритель.
1. Очень интересный сезон, три главных толстосума не в лидерах.
2. Fan id на футболе. Люди вместо футбола пошли на хоккей. Например я)) в этом сезоне сходил уже больше раз, чем за последние 3-4 сезона суммарно.
Есть куда расти Сочи и Барысу, а также московским клубам.