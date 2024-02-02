НХЛ проведет турнир сборных без России в Монреале и Бостоне в 2025 году. Канада, Финляндия, Швеция и США примут участие (Фрэнк Серавалли)

НХЛ проведет международный турнир в Монреале и Бостоне в 2025 году.

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Источники сообщают, что НХЛ и профсоюз игроков планируют объявить сегодня о проведении международного турнира в 2025 году, который пройдет в Монреале и Бостоне.

Четыре страны: , , и США.

Пока не совсем ясно, подтвердят ли сегодня еще и участие в Олимпийских играх», – написал Серавалли.

Ранее сообщалось, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. Сборную России не пригласят на соревнование.

В августе 2023 года лига сообщила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.