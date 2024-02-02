НХЛ проведет турнир сборных без России в Монреале и Бостоне в 2025 году. Канада, Финляндия, Швеция и США примут участие (Фрэнк Серавалли)
НХЛ проведет международный турнир в Монреале и Бостоне в 2025 году.
Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
«Источники сообщают, что НХЛ и профсоюз игроков планируют объявить сегодня о проведении международного турнира в 2025 году, который пройдет в Монреале и Бостоне.
Четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США.
Пока не совсем ясно, подтвердят ли сегодня еще и участие в Олимпийских играх», – написал Серавалли.
Ранее сообщалось, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. Сборную России не пригласят на соревнование.
В августе 2023 года лига сообщила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.
И еще пара хоккейных федераций из Восточной Европы напишут кляузы по разным инстанциям.
НХЛ такой головняк не нужен.
Участвуй Россия в турнире, можно было бы для ровного счета добавить Чехию. Но и она была бы булкой для всех.
Новиковс, так правильно? Дай ликбез
Или давайте еще Словению пригласим, а то Копитар обидится.
Мне кажется, с точки зрения интереса игроков, прессы, спонсоров серия между Канадой и США при текущих реалиях была бы куда интереснее такого турнира.