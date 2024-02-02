НХЛ проведет турнир сборных без России в Монреале и Бостоне в 2025 году. Канада, Финляндия, Швеция и США примут участие (Фрэнк Серавалли)

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НХЛ проведет международный турнир в Монреале и Бостоне в 2025 году.

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Источники сообщают, что НХЛ и профсоюз игроков планируют объявить сегодня о проведении международного турнира в 2025 году, который пройдет в Монреале и Бостоне.

Четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США.

Пока не совсем ясно, подтвердят ли сегодня еще и участие в Олимпийских играх», – написал Серавалли.

Ранее сообщалось, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. Сборную России не пригласят на соревнование.

В августе 2023 года лига сообщила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

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90 комментариев
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Турнир фигня, ну без нашей сборной. Вот Россия 25 против сборной Беларуси вот это турнир!
+78
-21
+57
А Чехия, Словакия, Германия, Швейцария?
+31
-1
+30
Ответ Splin
хм, а где срач😄✌️что без сб России это недотурнир😄
Скоро будет, когда подъедут комментарии Фетисова, Ротенберга, Кожевникова и др.
+30
-4
+26
Ответ Splin
хм, а где срач😄✌️что без сб России это недотурнир😄
Турнир останется турниром конечно, и в этих четырех странах есть кому играть, на кого посмотреть. Но многие игроки из России являются лидерами своих клубов в НХЛ , и с ними было бы ещё интереснее , зрелищнее
+24
0
+24
Ответ Марсель Объелся
Почему бы не добавить и НХЛоцев из России, даже если придется под каким-то другим флагом играть
Потому что европейские сборные тут же откажутся.
И еще пара хоккейных федераций из Восточной Европы напишут кляузы по разным инстанциям.
НХЛ такой головняк не нужен.
+25
-3
+22
Ответ Einfach Safari
А Чехия, Словакия, Германия, Швейцария?
Прямо скажем, они никакого спортивного смысла в формате “сильнейшие против сильнейших” не несут.
Участвуй Россия в турнире, можно было бы для ровного счета добавить Чехию. Но и она была бы булкой для всех.
+19
-1
+18
Почему бы не добавить и НХЛоцев из России, даже если придется под каким-то другим флагом играть
+20
-3
+17
Ответ Арсений1990
Гашек: не понял
Гашек, Ура!! Без России!!! А, стоп..
+19
-2
+17
Плохо что без России, очень плохо
+13
-2
+11
Гашек: не понял
+13
-2
+11
хм, а где срач😄✌️что без сб России это недотурнир😄
+17
-7
+10
Можно в этот турнир добавить Каролину Харрикейнс как заменителя России - у них и так 18 русских в системе, на четыре звена хватит
+12
-2
+10
А Латвия где? России же нет, надо позвать великую хоккейную державу. Или правильно будет державус

Новиковс, так правильно? Дай ликбез
+11
-2
+9
Ответ Einfach Safari
А Чехия, Словакия, Германия, Швейцария?
А им смысла нет эти страны привлекать, вывеска не звучит, не продается
+10
-2
+8
Чехи громче всех кричали о дисквалификации Россию. Что же, РФ дисквалификацировали, но оказалось , что кол-во топ команд стало нечетным , поэтому Чехию прокатили мимо турнира , тоже. Иронично (с)!🤣
+11
-3
+8
Ответ Einfach Safari
А Чехия, Словакия, Германия, Швейцария?
Гашек вылизывал вылизывал а их даже не позвали))
+10
-3
+7
Ответ vzi
Потому что европейские сборные тут же откажутся. И еще пара хоккейных федераций из Восточной Европы напишут кляузы по разным инстанциям. НХЛ такой головняк не нужен.
Они даже не попробовали. Тем более, Чехия и Словакия тоже хорошо представлены в НХЛ, сборную Европы можнл было соорудить, а 6-ую из наших и остальных стран. Я думаю те швейцарцы не отказались сыграть с нашими в одной команде под нейтральным названием.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Якушевич
Ладно,если опустить разговор про Россию, но им норм будет без Драйзайтля и Пастернака?
Конечно, норм.
Или давайте еще Словению пригласим, а то Копитар обидится.
+5
0
+5
Самые не воюющие страны мира, чё уж.
+6
-1
+5
Больше всего тут разговоров было, что НХЛ не поддаётся на провокации и в случае чего, Россию не прокатит..
+4
0
+4
Израиль надо бы пригласить...
+7
-3
+4
Гашек неистовствуэ...
+6
-2
+4
Еще можно сборную Чехии пригласить и сборную Европы с суперзвеном Кучеров-Драйзатль-Панарин ну и Шубского можно выпускать на пустые ворота.
+10
-6
+4
Ответ Бродяга-симпатяга
А Латвия где? России же нет, надо позвать великую хоккейную державу. Или правильно будет державус Новиковс, так правильно? Дай ликбез
Правильно шпротас🤣
+4
-1
+3
Ответ senderoluminoso
Все равно для Канады самый принципиальный соперник теперь США, а вовсе не Россия, сборная России теперь актёры даже не второго, третьего плана... Незачем их и звать..
Ага, но почему-то юниорскую серию до 22 года, канадцы играли с русскими . Кстати, после нашего дисквала, почему-то Канада с юниорами США аналогичную серию не стала воссоздавать
+3
0
+3
Учитывая унылость предыдущего Кубка Мира не очень то и хотелось. А из 4 сборных это вообще кубок Карьялы какой-то.
+5
-2
+3
Ответ sined2000
Учитывая унылость предыдущего Кубка Мира не очень то и хотелось. А из 4 сборных это вообще кубок Карьялы какой-то.
Вопрос еще в дате проведения - предыдущий Кубок был как футбольная предсезонка в Абу-Даби во-многом. Кто-то не протрезвел, кто-то под нагрузками)
+3
0
+3
Если он будет называться просто турнир 4 сборных, то и горевать особо даже нечего. Кстати, не очень понимаю, какова мотивация тех же канадских звёзд играть на этом турнире вполную даже при наличии всех сильнейших. Чтобы потом в регалиях было прописано: "2025 - победитель турнира от НХЛ для сборных"? Самые принципиальные соперники все равно для них это американцы и русские.
Мне кажется, с точки зрения интереса игроков, прессы, спонсоров серия между Канадой и США при текущих реалиях была бы куда интереснее такого турнира.
+6
-4
+2
Ответ bobkof55
Турнир фигня, ну без нашей сборной. Вот Россия 25 против сборной Беларуси вот это турнир!
Торнуа де Фарс.
+4
-2
+2
Ответ vzi
Прямо скажем, они никакого спортивного смысла в формате “сильнейшие против сильнейших” не несут. Участвуй Россия в турнире, можно было бы для ровного счета добавить Чехию. Но и она была бы булкой для всех.
6й надо Европу включая Чехию собирать, топ сборная получается
+2
0
+2
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