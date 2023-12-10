Вайсфельд о турнире НХЛ без России: «Дело в сумасшедших европейцах. Лиге без разницы, кто будет играть – хоть папуасы с Луны. Главное, чтобы это приносило доход»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Леонид Вайсфельд Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Кубок мира Политика деньги Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

– Ваше мнение, будет ли сборная России участвовать в Кубке мира-2025? Сначала в НХЛ говорили утвердительно, потом свою точку зрения пересмотрели. Кто здесь баламутит хоккейную воду?

– Тут просто все. Дело в этих сумасшедших европейцах, которые говорят: мы не будем играть, если сборная России будет играть на Кубке мира. Тут надо понимать, что такое НХЛ? Это в первую очередь – финансы, это история денег. Мне кажется, им без разницы, кто будет играть – хоть папуасы с Луны. Главное, чтобы это приносило доход.

Если абстрагироваться от современной мировой политической ситуации. Допустим, они приглашают играть сборную России, а сборные Швеции, Чехии и Финляндии отказываются от участия?

Я смотрю и для меня это дико – что там с финнами случилось?! Они же просто стали как сумасшедшие, просто сумасшедшие! А с чехами?

Эй, ребята, понятно, что в мире что-то происходит, но мы вообще-то в хоккей играем! Я просто смотрю на некоторых хоккейных людей, с кем раньше общался – я просто поражен, как они за последнее время очень сильно изменились! – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)

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5 комментариев
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Репутация - понятие, не знакомое Вайсфельду...
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Сборная папуасов с Луны - отличный вызов для Романа
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Ответ mitos
Все просто. Друзьями они нам никогда не были. А пропаганда там всегда хорошо работала. Пока Евросоюз не разрушиться так и будет.
Ты точно ничего не попутал?
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А Вайсу невдомёк,что "сумасшедствие европейцев" спланировано амнрикосами и контролирунтся ими же?
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