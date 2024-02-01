Ротенберг об американском хоккее: «В России достаточно ресурсов, чтобы строить катки, школы. Мы можем выйти на их уровень. Сейчас начать тренировать мальчишек, а в 18-20 лет они будут играть лучше Макдэвида»

Роман Ротенберг высказался о разнице между российским и американским хоккеем.

– В чем принципиальная разница российского и американского хоккея?

– Американский – это больше бизнес.

– В плане игры.

– В плане игры никакой разницы.

Раскрутка идет через медиа, огромные контракты телевизионные, огромные дворцы, хороший продукт телевизионный. И, конечно, скапливаются со всего мира лучшие игроки. Это факт.

В это же время у нас достаточно ресурсов в России, чтобы больше ребят привлекать в хоккейные школы, строить катки, школы хоккейные. Тогда мы можем выйти на их уровень.

Условно взять мальчишек сейчас в разных городах, с нуля начать их тренировать, а когда им будет 18-20 лет, они будут играть лучше, чем , и все остальные ребята, – считает главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.