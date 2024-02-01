Ротенберг об американском хоккее: «В России достаточно ресурсов, чтобы строить катки, школы. Мы можем выйти на их уровень. Сейчас начать тренировать мальчишек, а в 18-20 лет они будут играть лучше Макдэвида»

Теги СКА ФХР Сидни Кросби бизнес телевидение НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Коннор Макдэвид детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг высказался о разнице между российским и американским хоккеем.

– В чем принципиальная разница российского и американского хоккея?

– Американский – это больше бизнес.

– В плане игры.

– В плане игры никакой разницы.

Раскрутка идет через медиа, огромные контракты телевизионные, огромные дворцы, хороший продукт телевизионный. И, конечно, скапливаются со всего мира лучшие игроки. Это факт.

В это же время у нас достаточно ресурсов в России, чтобы больше ребят привлекать в хоккейные школы, строить катки, школы хоккейные. Тогда мы можем выйти на их уровень.

Условно взять мальчишек сейчас в разных городах, с нуля начать их тренировать, а когда им будет 18-20 лет, они будут играть лучше, чем Макдэвид, Кросби и все остальные ребята, – считает главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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68 комментариев
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Как говорится: "Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров"...
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Как насчет ресурсов, поднять пенсии ???
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Он сегодня угомонится? Что за портал в ад?
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Как говорится "Языком чесать, не лопатой работать"
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Ответ xxx-xxx
Как насчет ресурсов, поднять пенсии ???
В смысле увеличить возраст выхода на пенсию?
+17
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+17
так говорил же что уже сейчас готов канадцев обыгрывать, а тут оказывается 18-20 лет надо ждать
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Ответ Дмитрий Шелема
так говорил же что уже сейчас готов канадцев обыгрывать, а тут оказывается 18-20 лет надо ждать
не все сразу, но времени на раскачку нет.
+13
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как же много Ротенберга в последнее время на сайте.. и какую же он ахинею постоянно несёт..
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Чёт про Нью Васюки вспомнилось.
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Ромочка уже на территорию Третьяка зашёл как чуш..польский Пан, уже про катки затирает
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Лучше бы рассказал, что он с нуля начал принимать, что до сих пор не отпускает 😂
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Сейчас начать учить тренировать мальчишку, а в 60 лет он будет тренировать лучше Йозе Марино.
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Средства у нас есть, у нас ума не хватает (с)
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Ответ Алар
Еще Гоголь в поэме "Мертвые души" эту маниловщину описал)))
Не знал что Мертвые души это поэма)
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Ответ nmnackjbxkasbk
там Бендера побили, кстати. А тут пока тихо.
не побили,не догнали,а потом
Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась.
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Еще Гоголь в поэме "Мертвые души" эту маниловщину описал)))
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В Канаде то детей никто с нуля хоккею не учит, поэтому Макдэвид у них всего один
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Скорее у бабушек отрастут члены....
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"Условно взять мальчишек сейчас в разных городах, с нуля начать их тренировать, а когда им будет 18-20 лет, они будут играть лучше, чем Макдэвид, Кросби и все остальные ребята, – считает главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг."(с) Рома,так возьми этих мальчишек из разных городов, только не условно, а конкретно. Составь для них программы тренировок, опубликуй это в своей телеге. Цели, задачи, методы средства. Запиши эти тренировки на видео, чтобы специалисты могли посмотреть, оценить уровень твоего тренерского мастерства. Сколько можно упражняться в словесах? Покажи, что ты тренер, а не балабол.
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Очередной бред))
Кроме катков нужны обученные детские тренеры, система их переподготовки, нужны спортивные врачи, спортивные залы с оборудованием, детям нужна экипировка, ведь не все родители могут позволить себе ее купить, а своей дешевой нет.
На все это ресурсов нет и не предвидится (по понятным причинам((, поэтому про какое-то приближение к США, Канаде, Швеции, Финляндии в смысле детского массового хоккея не стоит рассчитывать.
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так макдэвид из канады...
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Прямо с нуля, роддома получается? Иде от ... Сюда
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А что мешало раньше начать тренировать мальчишек? 🤔
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Ответ Гур
А что мешало раньше начать тренировать мальчишек? 🤔
трудно сказать.
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Ответ Dyman
Как говорится "Языком чесать, не лопатой работать"
Ну, язык сегодня, лопата завтра.
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Сколько можно уже про эти катки говорить? Что мешает сейчас развивать игроков, а не пихать всех в одну систему под названием СКА?
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Ротенберг дай пожалуйста контакты поставщиков препаратов, что ты употребляешь.
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У него уже крышу сносит...катки помимо того что строить ещё и содержать надо.На кого возложите это?Не у каждого города есть деньги.Вы не можете возродить золотую шайбу.У нас в районе было 6 команд и 6 коробок и стадион залитый для массового катания...сейчас одна коробка на район и не одной детской команды.
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Ага, все и лучше) кондовый популист ,
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Держу в курсе, 18-20 лет назад такие же как и ты говорили ровно то же самое. Реальность и риторика за это время не поменялись никак. Все ещё вечные разговоры о будущем, таком светлом, таком близком.
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