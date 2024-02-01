Ротенберг об американском хоккее: «В России достаточно ресурсов, чтобы строить катки, школы. Мы можем выйти на их уровень. Сейчас начать тренировать мальчишек, а в 18-20 лет они будут играть лучше Макдэвида»
Роман Ротенберг высказался о разнице между российским и американским хоккеем.
– В чем принципиальная разница российского и американского хоккея?
– Американский – это больше бизнес.
– В плане игры.
– В плане игры никакой разницы.
Раскрутка идет через медиа, огромные контракты телевизионные, огромные дворцы, хороший продукт телевизионный. И, конечно, скапливаются со всего мира лучшие игроки. Это факт.
В это же время у нас достаточно ресурсов в России, чтобы больше ребят привлекать в хоккейные школы, строить катки, школы хоккейные. Тогда мы можем выйти на их уровень.
Условно взять мальчишек сейчас в разных городах, с нуля начать их тренировать, а когда им будет 18-20 лет, они будут играть лучше, чем Макдэвид, Кросби и все остальные ребята, – считает главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась.
Кроме катков нужны обученные детские тренеры, система их переподготовки, нужны спортивные врачи, спортивные залы с оборудованием, детям нужна экипировка, ведь не все родители могут позволить себе ее купить, а своей дешевой нет.
На все это ресурсов нет и не предвидится (по понятным причинам((, поэтому про какое-то приближение к США, Канаде, Швеции, Финляндии в смысле детского массового хоккея не стоит рассчитывать.