Роман Ротенберг считает, что канадцы скучают по России на хоккейных турнирах.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

– Как вы думаете, канадцы по нам скучают? Ведь очевидно, что на мировом ледовом поле не хватает нашей сборной. Это всегда самое яркое противостояние – Россия – Канада.

– Конечно, канадцы понимают, что без России они не будут развиваться. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть все хуже и хуже. Они это прекрасно понимают.

Со спортивной точки зрения – мы политику не обсуждаем – они понимают, что очень важно вернуть сборную России как можно скорее, чтобы вернуть эту конкуренцию, которая десятилетиями является эталоном всего мирового хоккея. Игра Россия – .

Поэтому здесь они однозначно по нам скучают и однозначно понимают, что для них очень плохо, что России нет на международной арене, – считает главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.