Роман Ротенберг: «Канадцы понимают, что без России они не будут развиваться, скучают по нам. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть все хуже»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что канадцы скучают по России на хоккейных турнирах.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

– Как вы думаете, канадцы по нам скучают? Ведь очевидно, что на мировом ледовом поле не хватает нашей сборной. Это всегда самое яркое противостояние – Россия – Канада.

– Конечно, канадцы понимают, что без России они не будут развиваться. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть все хуже и хуже. Они это прекрасно понимают.

Со спортивной точки зрения – мы политику не обсуждаем – они понимают, что очень важно вернуть сборную России как можно скорее, чтобы вернуть эту конкуренцию, которая десятилетиями является эталоном всего мирового хоккея. Игра Россия – Канада.

Поэтому здесь они однозначно по нам скучают и однозначно понимают, что для них очень плохо, что России нет на международной арене, – считает главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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44 комментария
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Если в слове Ротенберг поменять все буквы местами, то получится словосочетание “тренер бог”.
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Слышен плач над Онтарио
И рыдает Квебек
Стонет сам СуперМарио:
"Где же ты, Ротенберг?"
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Вообще, NHL до крайности повезло, что они в другом часовом поясе! Иначе бы на игры тупо никто не ходил, какое НХЛ, когда там армейское дерби в прямом эфире? Ну пока пускай разминаются...
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Эх, если бы не эти санкции, Зенит взял бы Лигу чемпионов, Россия взяла бы кубок Мира по всем видам спорта, а золотой мяч получил бы Дзюба, сына Кадырова возвели бы в рыцари .
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Свидетельствую: в Оттаве прошла многотысячная демонстрация канадцев под логунгами "Рома, мы скучаем без тебя", "Без Роттенберга нет развития!" и "Чехи, шведы и финны ваще полный отстой!".
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Ответ Le_Mogul
Эх, если бы не эти санкции, Зенит взял бы Лигу чемпионов, Россия взяла бы кубок Мира по всем видам спорта, а золотой мяч получил бы Дзюба, сына Кадырова возвели бы в рыцари .
А за рыцарство медали дают ?
Если нет , то это не серьезно дон.
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Канадцы от русских никуда и не уходили. Лучшие канадцы играют с лучшими русскими в ночной хоккейной лиге.
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Вот читаешь ответы на вопросы и думаешь - угарает человек над журналистами.
А потом понимаешь , что это йозе Марино и ни фига он не угарает))
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Не спят ночами, переживают, что пятый состав НХЛовцев не может встретиться с Россией на чемпионате мира или вообще непонятно кто на Кубке Известий.
Без этого же нет развития!
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Иногда мне кажется что журналистам доплачивают, чтобы у него только интервью брали 😂
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🤦‍♂️
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Что такое он употребляет, что его так прёт?
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И вобще они там все замерзнут ©
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Только канадцы, это в одну сторону работает?
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О как.. Так это очередная гениальная многоходовочка получается.
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их хоккеисты будут играть все хуже и хуже - тут мы их и обыграем!!!
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Опять эта чепуха в ленте до коле
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Видно принял вчера лишнего на дне рождения Папика. Сегодня последствия, ещё не снялся.
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Эти КАНАДЦЫ с ним сейчас в одной комнате?😁
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И по этому вы решили дать им еще два легионерских места ?))
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Ответ Антон Александров
Слышен плач над Онтарио И рыдает Квебек Стонет сам СуперМарио: "Где же ты, Ротенберг?"
ахахахахахаха)))))))))
Супер !!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Andrewxyz
Чудак.
На букву М
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Ответ radik_ar
Иногда мне кажется что журналистам доплачивают, чтобы у него только интервью брали 😂
Да просто поржут хотя бы )
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Ага, а то им в НХЛ играть не с кем, пропадают без турнирной практики.
Зря он все-таки в детстве албанцам в Хельсинки кроссовки не отдал - не отбили бы голову, и не нёс бы каждый день пургу.
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Канадцы не спят ночами и думают, как же десятым составом обыграть сборную России в то время, когда одиннадцатым составом выигрывают чемпионат мира благодаря Стечеру и Манджапане в овертайме четвертьфинала.
Но есть один нюанс: канадцы и российские хоккеисты спокойно играют в одной команде почти во всех командах лиги
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хорошо что мы не переживаем🤦‍♂️🤦‍♂️
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а мы без них будем играть всё лучше !!!!!!!!!!!!!!!
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Кто всю эту дичь рассказывает Роману Борисовичу ? Наши игроки не перестанут ездить в НХЛ.
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Чудак.
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Как это не будут развиваться? Они пылесосят лучших игроков мира, в т.ч. из России. И играя с ними и против них прекрасно растут.
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