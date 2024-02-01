Роман Ротенберг: «Канадцы понимают, что без России они не будут развиваться, скучают по нам. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть все хуже»
Роман Ротенберг считает, что канадцы скучают по России на хоккейных турнирах.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.
– Как вы думаете, канадцы по нам скучают? Ведь очевидно, что на мировом ледовом поле не хватает нашей сборной. Это всегда самое яркое противостояние – Россия – Канада.
– Конечно, канадцы понимают, что без России они не будут развиваться. Нет конкуренции – нет прогресса. Будет деградация, их хоккеисты будут играть все хуже и хуже. Они это прекрасно понимают.
Со спортивной точки зрения – мы политику не обсуждаем – они понимают, что очень важно вернуть сборную России как можно скорее, чтобы вернуть эту конкуренцию, которая десятилетиями является эталоном всего мирового хоккея. Игра Россия – Канада.
Поэтому здесь они однозначно по нам скучают и однозначно понимают, что для них очень плохо, что России нет на международной арене, – считает главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
И рыдает Квебек
Стонет сам СуперМарио:
"Где же ты, Ротенберг?"
Если нет , то это не серьезно дон.
А потом понимаешь , что это йозе Марино и ни фига он не угарает))
Без этого же нет развития!
Супер !!!!!!!!!!!!!!!!
Зря он все-таки в детстве албанцам в Хельсинки кроссовки не отдал - не отбили бы голову, и не нёс бы каждый день пургу.
Но есть один нюанс: канадцы и российские хоккеисты спокойно играют в одной команде почти во всех командах лиги