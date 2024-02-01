Ротенберг об отъезде игроков из России: «У агентов есть сообщники, которые деньги раздают родителям. Есть малоимущие семьи, им говорят: «Вот миллион рублей, давайте вашего сына заберем в Америку»
Роман Ротенберг высказался касательно отъезда игроков за рубеж.
– Какие стратегии вы применяете, чтобы удержать здесь наших самых ярких игроков?
– Они понимают, что в США медом не намазано, там ничего такого нет. У меня многие знакомые дети летали, там обманывают агенты.
Это бизнес у них, за каждого игрока агент получает определенную сумму. Агенты летают по регионам, у них есть свои тут сообщники, которые деньги раздают родителям.
Есть малоимущие семьи, приезжает человек, говорит: «Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов.
А дети должны понимать, что должны сами принимать все решения. Родители должны понимать, что это не так, как говорят эти агенты, что в России на сегодняшний день есть много сильных хоккейных школ. Это и Казань, это Ярославль, это Санкт-Петербург, это Москва, Екатеринбург, другие города.
Очень сильные школы, ничем не хуже, чем школы в США, Финляндии, Швеции. Я это прекрасно знаю, потому что везде там был, людей этих всех знаю лично.
Надо развиваться в России. Когда человек становится уровня Капризова, например, когда он может играть в первом звене «Миннесоты», тогда это решение [об отъезде] будет правильным, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»
Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»
В чем разница?
И что в этом плохого и для родителей, и для сына?
Ромка ничего не попутал? Может он про Финляндию ???
Это бизнес у них, за каждого игрока агент получает определенную сумму. Агенты летают по регионам, у них есть свои тут сообщники, которые деньги раздают родителям. " (с) Получается что у Ротенберга слово "бизнес" ассоциируется со словом" обман". Вполне соответствует деятельности всей его семейки.
Во-первых кажется он хотел сказать что миллион это смешные деньги, как для нас 100 рублей.
Во-вторых, делать карьеру без папы это для него страшный сон.