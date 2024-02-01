Ротенберг об отъезде игроков из России: «У агентов есть сообщники, которые деньги раздают родителям. Есть малоимущие семьи, им говорят: «Вот миллион рублей, давайте вашего сына заберем в Америку»

Роман Ротенберг высказался касательно отъезда игроков за рубеж.

– Какие стратегии вы применяете, чтобы удержать здесь наших самых ярких игроков?

– Они понимают, что в США медом не намазано, там ничего такого нет. У меня многие знакомые дети летали, там обманывают агенты.

Это бизнес у них, за каждого игрока агент получает определенную сумму. Агенты летают по регионам, у них есть свои тут сообщники, которые деньги раздают родителям.

Есть малоимущие семьи, приезжает человек, говорит: «Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов.

А дети должны понимать, что должны сами принимать все решения. Родители должны понимать, что это не так, как говорят эти агенты, что в России на сегодняшний день есть много сильных хоккейных школ. Это и Казань, это Ярославль, это Санкт-Петербург, это Москва, Екатеринбург, другие города.

Очень сильные школы, ничем не хуже, чем школы в США, Финляндии, Швеции. Я это прекрасно знаю, потому что везде там был, людей этих всех знаю лично.

Надо развиваться в России. Когда человек становится уровня , например, когда он может играть в первом звене «Миннесоты», тогда это решение [об отъезде] будет правильным, – сказал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»