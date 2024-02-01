Ротенберг об отъезде игроков из России: «У агентов есть сообщники, которые деньги раздают родителям. Есть малоимущие семьи, им говорят: «Вот миллион рублей, давайте вашего сына заберем в Америку»

Теги СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Кирилл Капризов деньги Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно отъезда игроков за рубеж.

– Какие стратегии вы применяете, чтобы удержать здесь наших самых ярких игроков?

– Они понимают, что в США медом не намазано, там ничего такого нет. У меня многие знакомые дети летали, там обманывают агенты.

Это бизнес у них, за каждого игрока агент получает определенную сумму. Агенты летают по регионам, у них есть свои тут сообщники, которые деньги раздают родителям.

Есть малоимущие семьи, приезжает человек, говорит: «Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов.

А дети должны понимать, что должны сами принимать все решения. Родители должны понимать, что это не так, как говорят эти агенты, что в России на сегодняшний день есть много сильных хоккейных школ. Это и Казань, это Ярославль, это Санкт-Петербург, это Москва, Екатеринбург, другие города.

Очень сильные школы, ничем не хуже, чем школы в США, Финляндии, Швеции. Я это прекрасно знаю, потому что везде там был, людей этих всех знаю лично.

Надо развиваться в России. Когда человек становится уровня Капризова, например, когда он может играть в первом звене «Миннесоты», тогда это решение [об отъезде] будет правильным, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Гендиректор ФХР об оттоке игроков за рубеж: «Уезжает менее 3%, большой беды нет. Работаем по задаче, поставленной Путиным по серым дельцам»

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61 комментарий
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Вот миллион рублей, давайте вашего сына заберем в СКА.
В чем разница?
+120
-3
+117
В малоимущих семьях дети занимаются хоккеем? Однако
+98
-2
+96
Ответ Ярик01
Вот миллион рублей, давайте вашего сына заберем в СКА. В чем разница?
Это другое! Это патриотично! Человек будет в СИСТЕМЕ!)
+52
-1
+51
Дети из малоимущих семей занимаются хоккеем, ну да ну да
+46
-2
+44
Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов.

И что в этом плохого и для родителей, и для сына?
+30
-1
+29
У одного питерского клуба тоже, слышал, есть что-то подобное. Ваш сынок к нам в систему, а отцу какую-нибудь должность в клубе
+21
-4
+17
Ответ Сергей Щетинин
Я тоже был удивлён этой новости.
Это в сравнении с Романом Борисовичем :-)
+15
0
+15
"Надо развиваться в России". Надо развиваться там, где хочешь и можешь. Ограничений не должно быть. А уж если вы не можете дать людям того, что им нужно, то и они могут искать в другом месте.
+11
-2
+9
у ска в основном составе указанном на данном сайте - 50 человек, при заявке на матч - 22 игрока. итого в ске, в основной обойме не считая команд ВХЛ и МХЛ - более чем 2 состава которые играют через раз. а некоторые из них вообще не выходят на площадку или выходят на 3-5 минут. ну конечно это развитие в системе, не то что где то за границей!
+9
-1
+8
Вот миллион долларов возьмите моего сына тренером в СКА
+9
-1
+8
Ответ берде
Это другое! Это патриотично! Человек будет в СИСТЕМЕ!)
И играть по инструкциям главного хоккеиста современности
+7
-1
+6
Ответ Bartez1986
В малоимущих семьях дети занимаются хоккеем? Однако
Я тоже был удивлён этой новости.
+8
-2
+6
Откуда у малоимущей семьи деньги на занятия ребёнка хоккеем он при этом не сказал. Или она стала малоимущей, когда он туда пошёл?
+6
-1
+5
Откуда при великом Путине в России малоимущие?
Ромка ничего не попутал? Может он про Финляндию ???
+7
-2
+5
«Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем...". Звучит как будто дикарям предлагаю бусы за их земли. Однако оригинальное представление Романа о якобы любимом им российском народе.
+6
-2
+4
Малоимущие семьи не потянут хоккейную секцию ребёнка, сейчас это удовольствие для богатых папиков...
+4
-1
+3
"Они понимают, что в США медом не намазано, там ничего такого нет. У меня многие знакомые дети летали, там обманывают агенты.

Это бизнес у них, за каждого игрока агент получает определенную сумму. Агенты летают по регионам, у них есть свои тут сообщники, которые деньги раздают родителям. " (с) Получается что у Ротенберга слово "бизнес" ассоциируется со словом" обман". Вполне соответствует деятельности всей его семейки.
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Генератор бреда
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Ответ Ебздрогыч
Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов. И что в этом плохого и для родителей, и для сына?
ну как же?! Ты не в курсе, что в нашей стране нужно работать за идею и кусочек хлеба?
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какие нехорошие "сообщники" , надо же цитата "деньги раздают родителям". Ух негодяи. Надо без денег в условном Череповце сидеть ради Ромки
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Ответ Ебздрогыч
Вот вам миллион рублей, поездка в отпуск, давайте вашего сына заберем в Америку». И там он эти деньги себе возвращает даже с прибылью. Это просто бизнес для агентов. И что в этом плохого и для родителей, и для сына?
Мне кажется чтобы понять его нужно прочитать это так: "Вот вам 100 рублей, мы вашего сына заберём туда, где нужно самому делать карьеру без папы".
Во-первых кажется он хотел сказать что миллион это смешные деньги, как для нас 100 рублей.
Во-вторых, делать карьеру без папы это для него страшный сон.
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Североморск лучшая школа хоккея, оставит в стране любого российского хоккеиста...
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Ответ Dasding
Генератор бреда
и новостей для сайта
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Жаль, что Романа никто не заберёт в Америку
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Ромка не отошёл после ДР Миллера, с похмела несёт дичь
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А в чём проблема? Роману Борисовичу невовремя доносят, в какие семьи нужно занести три миллиона?
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А откуда в России малоимущие? Ведь семейство r0tенбергов утверждает, что в стране всё прекрасно
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Ответ Bartez1986
В малоимущих семьях дети занимаются хоккеем? Однако
Да он же в своей реальности живет уже несколько лет
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Не хотите миллион и Америку? Тогда вот вам двести тыщ и Авдеевка.
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Малоимущие семьи есть в России?! Как допустили?!!!!
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