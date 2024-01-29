Мамин о 6:2 с «Северсталью»: «Получилось не все, что хотели сделать, ЦСКА есть над чем работать. В нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу»

Теги ЦСКА Северсталь Равиль Якубов КХЛ Максим Мамин Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий ЦСКА Максим Мамин подвел итоги матча с «Северсталью» (6:2).

– Положительные эмоции от матча. Что касается игры – получилось не все, что хотели сделать, дали возможность сопернику создать моменты. Есть над чем работать, будем стараться.

– Насколько принципиальным был матч, если судить по турнирной таблице?

– Сейчас в нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу и отдаемся полностью.

– Почему в первом периоде команда так долго входила в игру?

– Не все получилось, что планировали. Поэтому создали себе проблемы, два периода шла тяжелая игра.

– Насколько Равиль Амирович Якубов заменяет Сергея Федорова?

– Конечно, каждый человек индивидуален, у всех свой подход. У него огромный опыт, он столько лет в этом клубе. Поэтому могу сказать, что у нас все нормально, – сказал нападающий ЦСКА Максим Мамин.

ЦСКА набрал 63 очка в 56 играх и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. 

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