Мамин о 6:2 с «Северсталью»: «Получилось не все, что хотели сделать, ЦСКА есть над чем работать. В нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу»
Нападающий ЦСКА Максим Мамин подвел итоги матча с «Северсталью» (6:2).
– Положительные эмоции от матча. Что касается игры – получилось не все, что хотели сделать, дали возможность сопернику создать моменты. Есть над чем работать, будем стараться.
– Насколько принципиальным был матч, если судить по турнирной таблице?
– Сейчас в нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу и отдаемся полностью.
– Почему в первом периоде команда так долго входила в игру?
– Не все получилось, что планировали. Поэтому создали себе проблемы, два периода шла тяжелая игра.
– Насколько Равиль Амирович Якубов заменяет Сергея Федорова?
– Конечно, каждый человек индивидуален, у всех свой подход. У него огромный опыт, он столько лет в этом клубе. Поэтому могу сказать, что у нас все нормально, – сказал нападающий ЦСКА Максим Мамин.
ЦСКА набрал 63 очка в 56 играх и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.