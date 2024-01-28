Тренер ЦСКА Якубов о 6:2 с «Северсталью»: «Был разговор в раздевалке во втором перерыве. Наши лидеры не имеют права совершать такие ошибки и так играть»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Хоккей

Тренер ЦСКА доволен победой над «Северсталью» (6:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Мы знали, что «Северсталь» – хорошая, интересная команда, которая играет в современный хоккей. Хоть ребята и молодые, но очень дерзкие в хорошем смысле этого слова.

Нам удалось хорошо сыграть третий период. Был небольшой разговор в раздевалке во втором перерыве. Наши лидеры не имеют права в каких-то моментах совершать такие ошибки и так играть.

– Зачем вы заменили вратаря в концовке?

– Наш тренер вратарей попросил дать немножко поиграть нашему второму вратарю.

– «Северсталь» ваш сосед по таблице.

– Мы хотели выиграть, чтобы выйти вперед. Вообще в этом сезоне у ЦСКА не всегда получается такая достойная игра. У нас еще есть время до плей-офф собраться и сделать ту работу, которую мы должны делать.

– Расскажите о взаимодействии с главным тренером ЦСКА.

– Мы созванивались с Сергеем Викторовичем. Он предоставил мне свободу действий. Я принимаю какие-то решения по своему усмотрению. А так – мы на связи, обсуждаем какие-то моменты, – сказал Равиль Якубов.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пропустил матч из-за болезни.

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2 комментария
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Счёт неплохой , но защита , прости господи , проходной двор , до сих пор у некоторых игроков ноги с гирями как будто , домой не успевают , были бы нападающие соперников поудачнее счёт был бы другим , как со СКА .
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