Козырев о 2:6 от ЦСКА: «Сами создали себе проблемы при подавляющем преимуществе. Но мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их – и Восток, и Запад»

Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА (2:6).

– Увы, отрицательный результат. Создали сами себе проблемы при подавляющем преимуществе, особенно в первом периоде. Наше исполнительское мастерство оказалось ниже, чем у соперника.

– Какие у команды будут тренировки во время перерыва?

– Будем тренироваться, как и тренировались.

– Не кажется вам, что вы не можете противостоять фаворитам?

– Не соглашусь. Мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад, – сказал главный тренер « » .