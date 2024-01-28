Козырев о 2:6 от ЦСКА: «Сами создали себе проблемы при подавляющем преимуществе. Но мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их – и Восток, и Запад»

Теги ЦСКА Северсталь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА (2:6).

– Увы, отрицательный результат. Создали сами себе проблемы при подавляющем преимуществе, особенно в первом периоде. Наше исполнительское мастерство оказалось ниже, чем у соперника.

– Какие у команды будут тренировки во время перерыва?

– Будем тренироваться, как и тренировались.

– Не кажется вам, что вы не можете противостоять фаворитам?

– Не соглашусь. Мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад, – сказал главный тренер «Северстали» Козырев.

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При каком преимуществе? Дядя у тебя крыша поехала? Мания величия?
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