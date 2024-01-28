Козырев о 2:6 от ЦСКА: «Сами создали себе проблемы при подавляющем преимуществе. Но мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их – и Восток, и Запад»
Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА (2:6).
– Увы, отрицательный результат. Создали сами себе проблемы при подавляющем преимуществе, особенно в первом периоде. Наше исполнительское мастерство оказалось ниже, чем у соперника.
– Какие у команды будут тренировки во время перерыва?
– Будем тренироваться, как и тренировались.
– Не кажется вам, что вы не можете противостоять фаворитам?
– Не соглашусь. Мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад, – сказал главный тренер «Северстали» Козырев.