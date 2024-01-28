Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Теги Коламбус НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Ярмо Кекяляйнен Патрик Лайне Хоккей

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне примет участие в программе помощи игрокам НХЛ.

Теперь Лайне недоступен для клуба на неопределенный период – пока ему окажут помощь.

По условиям совместной программы НХЛ и Ассоциации игроков, он вернется в клуб, когда администраторы программы дадут ему разрешение выйти на лед.

«Патрик пользуется нашей полной поддержкой, и наша единственная забота – его благополучие. Из уважения к Патрику, дальнейших комментариев от нас не будет», – сказал генеральный директор «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

25-летний финский форвард набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне при показателе полезности «минус 10».

Патрик не выходит на лед с середины декабря из-за перелома ключицы. Его подробная статистика – здесь.

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38 комментариев
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Были времена, когда перед драфтом многие были уверены, что Торонто нужно брать финна, а не Мэттьюса)
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+25
Ответ Nuteruoli
Удивительная лига НХЛ конечно, много хоккеистов с разными тараканами в голове, пьют, принимают и тд
А ты думаешь в других лигах или видах спорта не так?
+19
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+19
У нас в России одному хоккейному "эксперту" тоже нужна помощь, может его тоже туда как то забрать?
+16
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Мне кажется, что у него психологические проблемы. Не алкоголь, не наркотики. Много ожиданий в начале, повышенный ажиотаж к его персоне и парень поплыл. Желаю, чтобы это ему помогло. Обидно смотреть, как прозябает талантливый хоккеист.🤞🏻
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«Доигрался», в любом случае здоровья и скорее вернуться на лёд!
+6
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+5
Ответ cyberbob
Из Виннипега обменяли в коламбус, как тут не запить
чем плох коламбус? гм - соотечественник, город нормальный, климат нормальный.
+3
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+3
Из Виннипега обменяли в коламбус, как тут не запить
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Блин, а ведь такой талант был. Жалко...
+3
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В одну палату с Ничушкиным.
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Последние несколько сезонов были, правда, тяжёлыми… Думаю, не последнюю роль сыграла потеря отца в 2021 году, которого он назвала лучшим другом. Удачи Патрику!
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Что там у них в коламбусе происходит?
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Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Назарова только если от слабоумия получить, а вообще я имел ввиду алкаша кажэву
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Ответ Сергей Орлов
Федотов, естественно.
А что с Сергеем случилось?
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Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Федотов, естественно.
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В КХЛ нужно ему, перегрузиться, желательно к Биллу в Ак Барс. Сразу жизнь ценить начнет.
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Добро пожаловать в клуб! А если честно: то что с ними со всеми происходит в этом сезоне?
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Ещё летом 2022 года было ясно, что финн не наиграл и близко на такой контракт, однако профаны визжали "у ниво ачко за игру" правда не 82 в 82, а 56 в 56 и это в ультрарезультативный по нынешним временам сезон, когда даже Кадри около 90 баллов набрал.
Ну "поедайте" теперь свою аналитику
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Игра в нынешнем Коламбусе, безусловно, сказывается на психике. Здоровья!
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Очередное недоразумение??Дай бог здоровья и многие лета, а с деньгами все нормально у проблемных ребят
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Валера укусил.
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Так и играет по 12 часов в Playstation?
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В Фортнайт переиграл
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А как начинал ? В первом же сезоне -5 щайб за матч ! Все кричали , будущий Лемьё , на худой конец Овечин ! А оно вон как вышло , проблемы с психологией , оказался "стеклянный (травмы) и т. п . Сдулся паренёк , не выдержал испытания славой . Сдался ) !
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Ответ And Justice for All
Были времена, когда перед драфтом многие были уверены, что Торонто нужно брать финна, а не Мэттьюса)
Только если ради троллинга такое писали)
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Ответ Nikolay_exp
У нас в России одному хоккейному "эксперту" тоже нужна помощь, может его тоже туда как то забрать?
Комментарий удален пользователем
Русский и финн - братья навек!
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Ответ Go-go-love
А что с Сергеем случилось?
В Таиланд уезжает завтра
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Давно пора было перезагрузиться, только непонятно в чем причина его слабой игры. Возвращения им с Вэлом 🙌
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Ответ Go-go-love
А что с Сергеем случилось?
Спятил на почве теорий заговора, гомофобии и женоненавистничества.
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А с ним что? Ну кроме игромании)
Подсдулся он конечно знатно, правда и не без травм
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