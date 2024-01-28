Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне примет участие в программе помощи игрокам НХЛ.

Теперь Лайне недоступен для клуба на неопределенный период – пока ему окажут помощь.

По условиям совместной программы и Ассоциации игроков, он вернется в клуб, когда администраторы программы дадут ему разрешение выйти на лед.

«Патрик пользуется нашей полной поддержкой, и наша единственная забота – его благополучие. Из уважения к , дальнейших комментариев от нас не будет», – сказал генеральный директор « » Ярмо Кекяляйнен.

25-летний финский форвард набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне при показателе полезности «минус 10».

Патрик не выходит на лед с середины декабря из-за перелома ключицы. Его подробная статистика – здесь.