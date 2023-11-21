Лайне о пропуске матча по решению тренера: «Самая постыдная вещь за мою карьеру. Я этому не рад»

Патрик Лайне высказался о том, что пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера.

Форвард «Коламбуса» остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«За всю мою карьеру это, наверное, самая постыдная вещь, которая со мной случалась.

Я этому не рад. Они это знают. Что есть, то есть. Все уже позади», – сказал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне.

В активе 25-летнего финна 3 (2+1) очка в 9 играх сезона при полезности «минус 6».