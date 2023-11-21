Лайне о пропуске матча по решению тренера: «Самая постыдная вещь за мою карьеру. Я этому не рад»

Теги Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне высказался о том, что пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера.

Форвард «Коламбуса» остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«За всю мою карьеру это, наверное, самая постыдная вещь, которая со мной случалась.

Я этому не рад. Они это знают. Что есть, то есть. Все уже позади», – сказал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне.

В активе 25-летнего финна 3 (2+1) очка в 9 играх сезона при полезности «минус 6».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Ответ hockeydad
Оказался просто пшиком в итоге.
Ну почему. Последние пару лет в среднем практически очко за игру. Не топ, само собой, но и не днище.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ ОттоДракула
Ну почему. Последние пару лет в среднем практически очко за игру. Не топ, само собой, но и не днище.
Там кроме броска реально ничего нет. Финский Бурдасов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий