Лайне отправили в третье звено в «Коламбуса», Воронкова перевели в центр. Дмитрий сыграет в тройке с Чинаховым и Марченко

Дмитрий Воронков переведен в центр «Коламбуса».

В матче с «Оттавой» нападающий сыграет в тройке Егором Чинаховым и Кириллом Марченко на флангах. При этом Патрик Лайне был отправлен в третье звено.

Напомним, Воронков в этом сезоне набрал 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в НХЛ.