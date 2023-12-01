Лайне отправили в третье звено в «Коламбуса», Воронкова перевели в центр. Дмитрий сыграет в тройке с Чинаховым и Марченко
Дмитрий Воронков переведен в центр «Коламбуса».
В матче с «Оттавой» нападающий сыграет в тройке Егором Чинаховым и Кириллом Марченко на флангах. При этом Патрик Лайне был отправлен в третье звено.
Напомним, Воронков в этом сезоне набрал 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в НХЛ.
Кстати, уже случилось, что четвертое звено имело более времени в 5:5 нежели Годро и я не имею в виду игру, когда в третьем периоде попал в запас.
JUSTIN DANFORTH /ADAM FANTILLI /PATRIK LAINE
YEGOR CHINAKHOV /DMITRI VORONKOV /KIRILL MARCHENKO
пока заявлено так