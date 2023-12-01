Лайне отправили в третье звено в «Коламбуса», Воронкова перевели в центр. Дмитрий сыграет в тройке с Чинаховым и Марченко

Теги Коламбус НХЛ Патрик Лайне Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Дмитрий Воронков переведен в центр «Коламбуса».

В матче с «Оттавой» нападающий сыграет в тройке Егором Чинаховым и Кириллом Марченко на флангах. При этом Патрик Лайне был отправлен в третье звено.

Напомним, Воронков в этом сезоне набрал 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в НХЛ.

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16 комментариев
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Пожелаю удачи российским парням
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+18
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Пора начинать болеть за Колямбус)
+12
-1
+11
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"хотим домой в Россию лайн"
+10
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+9
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Ответ ovi1000
Пора начинать болеть за Колямбус)
пока это не стало мейнстримом)
+5
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+5
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помню как Ляйне называли новым Селляне и конкурентом Овечкину
+4
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У нас очередь на бумаге ничего не значит. Вообще, первые три звенья это 1а, 1б, 1в и которое какое решает игра на льду.
Кстати, уже случилось, что четвертое звено имело более времени в 5:5 нежели Годро и я не имею в виду игру, когда в третьем периоде попал в запас.
+7
-4
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Давно было пора попробовать русское трио. Но боюсь, что терпелки у коуча не хватит на то, чтобы дать им сыграться. Жаль, скорее всего, не более 2-3 игр в одном звене и проведут
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Ответ йозе марино
"хотим домой в Россию лайн"
Марченко не хочет, у него там все ок.
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Ответ Александр Аствацатуров
помню как Ляйне называли новым Селляне и конкурентом Овечкину
Ленивый мешок этот Лайне. Все данные были стать суперзвездой, но ему Фортнайт больше по душе, чем тренировки.
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Уровень
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Ух ты, Дереволайне вниз спустили. Осталось из пп убрать Веренского и Гудро усадит в запас
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Проворова к ним в защиту
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JOHNNY GAUDREAU/ BOONE JENNER/ KENT JOHNSON
JUSTIN DANFORTH /ADAM FANTILLI /PATRIK LAINE
YEGOR CHINAKHOV /DMITRI VORONKOV /KIRILL MARCHENKO
пока заявлено так
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Ответ Рамиль Красный
Не его это команда, интересно почему тогда от него Виннипег избавился ? Он ведь шайбы пачками бросал
В позапрошлом сезоне очко на игру, тащил в ПО, жаль, другие звенья не очень. В прошлом фактически очко на игру и мог иметь более очка не быть травмы. Отличные статистики в целом, лучший PPG в команде при живом Годро. При этом защитники, благодаря травмам, часто уровень АХЛ, менял звенья как носки, тоже из-за травм.
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Ответ Рамиль Красный
Не его это команда, интересно почему тогда от него Виннипег избавился ? Он ведь шайбы пачками бросал
Там кроме броска ничего нет. Слишком узкая специализация.
+3
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