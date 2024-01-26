«Коламбус» готов выслушать предложения по Проворову и Лайне

«Коламбус» готов рассмотреть предложения по обмену двух игроков.

Речь идет о российском защитнике Иване Проворове и финском форварде Патрике Лайне, сообщает The Score со ссылкой TSN.

Отмечается также, что «Коламбус» не намерен расставаться с капитаном Буном Дженнером, несмотря на интерес других клубов.

27‑летний Проворов в этом сезоне провел 47 матчей и набрал 23 (4+19) очка. На счету 25‑летнего Лайне 18 матчей и 9 (6+3) баллов.

«Коламбус» с 39 очками занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции.