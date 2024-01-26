«Коламбус» готов выслушать предложения по Проворову и Лайне

Теги возможные переходы Коламбус НХЛ Бун Дженнер Иван Проворов Патрик Лайне Хоккей

«Коламбус» готов рассмотреть предложения по обмену двух игроков.

Речь идет о российском защитнике Иване Проворове и финском форварде Патрике Лайне, сообщает The Score со ссылкой TSN.

Отмечается также, что «Коламбус» не намерен расставаться с капитаном Буном Дженнером, несмотря на интерес других клубов.

27‑летний Проворов в этом сезоне провел 47 матчей и набрал 23 (4+19) очка. На счету 25‑летнего Лайне 18 матчей и 9 (6+3) баллов.

«Коламбус» с 39 очками занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции.

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8 комментариев
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Ответ langenbrunner2707
Вроде вот,совсем недавно,а уже прошло почти пять лет,Лайне феерил за Джетс,в финале конференции играли,авансы ему выписывали,вот новый Селянне появился.Можно конечно списать все на травмы,но думаю не в них только дел.На данный момент он просто балласт,если только за мешок картошки куда подпишется. По Проворову...защитником хорошим он и не был,бросок да,неплох.Не знаю кому он может пригодиться,возможен и отъезд в КХЛ.
Проворов хорошим защитником не был? Он в двух первых парах любой команды будет играть, какой КХЛ
+16
-4
+12
Ответ langenbrunner2707
Вроде вот,совсем недавно,а уже прошло почти пять лет,Лайне феерил за Джетс,в финале конференции играли,авансы ему выписывали,вот новый Селянне появился.Можно конечно списать все на травмы,но думаю не в них только дел.На данный момент он просто балласт,если только за мешок картошки куда подпишется. По Проворову...защитником хорошим он и не был,бросок да,неплох.Не знаю кому он может пригодиться,возможен и отъезд в КХЛ.
😂😂😂
+8
0
+8
Ответ langenbrunner2707
Вроде вот,совсем недавно,а уже прошло почти пять лет,Лайне феерил за Джетс,в финале конференции играли,авансы ему выписывали,вот новый Селянне появился.Можно конечно списать все на травмы,но думаю не в них только дел.На данный момент он просто балласт,если только за мешок картошки куда подпишется. По Проворову...защитником хорошим он и не был,бросок да,неплох.Не знаю кому он может пригодиться,возможен и отъезд в КХЛ.
Проворов - отъезд в КХЛ???
Батенька, с вами всё в порядке?
+6
-1
+5
Странный Коламбус. Проворова возьмут без вопросов.
+1
-1
0
Ответ langenbrunner2707
Вроде вот,совсем недавно,а уже прошло почти пять лет,Лайне феерил за Джетс,в финале конференции играли,авансы ему выписывали,вот новый Селянне появился.Можно конечно списать все на травмы,но думаю не в них только дел.На данный момент он просто балласт,если только за мешок картошки куда подпишется. По Проворову...защитником хорошим он и не был,бросок да,неплох.Не знаю кому он может пригодиться,возможен и отъезд в КХЛ.
какую ту ерунду пишешь...
+1
-1
0
Ответ Serge Vendino
Проворов хорошим защитником не был? Он в двух первых парах любой команды будет играть, какой КХЛ
Не был. Спроси у болельщиков Филадельфии. Никто по нему не скучает
0
0
0
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