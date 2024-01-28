Леонид Тамбиев: «Если бы «Адмирал» встретился с «Салаватом» в плей-офф-2024, всей КХЛ было бы интересно. Наши игры уже носят принципиальный характер»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Салавата» (5:4 ОТ).

«Что тут говорить, шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры способствует такой атмосфере.

Принципиальный соперник, в прошлом плей-офф выбили с первого раунда. Все слилось воедино. Благодарен ребятам, что не бросили играть при 2:4, не опустили руки, гнули свою линию. Сравняли и вырвали.

Хороший матч, считаю, что заслужили победу. Старались, соперник сильный очень, с сильным подбором игроков. Благодарен и горд игроками «Адмирала». Сейчас немножко поулыбаемся и будем готовиться к завтрашнему дню.

Знали, что «Салават» в овертайме снимает вратаря при вбрасывании. Мы их наказали за это. Сложно тут комментировать. Четверка уфимцев в овертайме играет настолько непредсказуемо и креативно, что их ходы тяжело предугадать. Они не играют по схемам, все обладают броском, передачей, разбираются в ситуации. Мы знали, готовимся к этому. Отобрали шайбу и Антон [Берлев] удачно попал в пустые ворота.

Если бы «Адмирал» встретился в этом сезоне с « » в плей-офф, всей лиге было бы интересно. Да, наши игры интересные и носят уже принципиальный характер, так скажу», – сказал главный тренер «Адмирала» .

«Адмирал» отыгрался с 2:4 и победил «Салават» в овертайме