Леонид Тамбиев: «Если бы «Адмирал» встретился с «Салаватом» в плей-офф-2024, всей КХЛ было бы интересно. Наши игры уже носят принципиальный характер»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Антон Берлев Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Салавата» (5:4 ОТ).

«Что тут говорить, шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры способствует такой атмосфере.

Принципиальный соперник, в прошлом плей-офф выбили с первого раунда. Все слилось воедино. Благодарен ребятам, что не бросили играть при 2:4, не опустили руки, гнули свою линию. Сравняли и вырвали.

Хороший матч, считаю, что заслужили победу. Старались, соперник сильный очень, с сильным подбором игроков. Благодарен и горд игроками «Адмирала». Сейчас немножко поулыбаемся и будем готовиться к завтрашнему дню.

Знали, что «Салават» в овертайме снимает вратаря при вбрасывании. Мы их наказали за это. Сложно тут комментировать. Четверка уфимцев в овертайме играет настолько непредсказуемо и креативно, что их ходы тяжело предугадать. Они не играют по схемам, все обладают броском, передачей, разбираются в ситуации. Мы знали, готовимся к этому. Отобрали шайбу и Антон [Берлев] удачно попал в пустые ворота.

Если бы «Адмирал» встретился в этом сезоне с «Салаватом» в плей-офф, всей лиге было бы интересно. Да, наши игры интересные и носят уже принципиальный характер, так скажу», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» отыгрался с 2:4 и победил «Салават» в овертайме

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5 комментариев
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В этом году интересно бы не было... Салават выиграл бы серию в 4... максимум в 5 матчах
+4
0
+4
Ответ крок 58
Хряпнули бы 4-0… 5 матчей нет((..
4-1 если, то 5 игр
+2
0
+2
Странно он рассуждает... Чтобы рассуждать о соперниках в ПО, как минимум туда вообще нужно попасть для начала 😂
+1
0
+1
Ответ amur.
В этом году интересно бы не было... Салават выиграл бы серию в 4... максимум в 5 матчах
Хряпнули бы 4-0… 5 матчей нет((..
+1
0
+1
И что? аДмирал уже не тот что был в прошлом сезоне, и без факторов того же прошлого сезона в лице Серебрякова, который и затащил Адмирал на АкБарс, очень сомнительно что эта серия не закончилась бы победой Салавата 4-1
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