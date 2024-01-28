Форвард «Адмирала» Берлев предпочел Роналду Месси: «Больше за счет работы, нежели таланта, он более универсальный. Месси – это художник, космос, просто великий»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси КХЛ Адмирал Антон Берлев Хоккей

Антон Берлев высказался про Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– За каким европейским следишь футболом?

– За Испанией, за Англией бывает.

– А если по клубам?

– «Реал». В Англии иногда хайлайты какие-то смотрю.

– Беллингем – это преемник Роналду на твой взгляд?

– Я бы не сказал, но талантливый парень, очевидно, что у него большое будущее. Будем смотреть.

– Роналду или Месси?

– Роналду. Больше за счет работы в том числе, нежели таланта. Мне кажется, что он более такой универсальный.

А Месси – это художник, космос, просто великий. Мне лично просто больше понравился Роналду еще во время игры в «Манчестер Юнайтед», – сказал нападающий «Адмирала» Антон Берлев.

2 комментария
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А Месси – это художник, космос, просто великий.(с)

так и есть. поэтому никто на него и не ориентируется, он где то в стратосфере ото всех. а вот на Роналду - уже можно. он более приземлённый.
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Ответ atomio
А Месси – это художник, космос, просто великий.(с) так и есть. поэтому никто на него и не ориентируется, он где то в стратосфере ото всех. а вот на Роналду - уже можно. он более приземлённый.
По этому Холанд не то что повторит все его достижения, но и установит новые рекорды. Ведь Холанд более сильнее замыкатель чем Рюналду.
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