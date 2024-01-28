Форвард «Адмирала» Берлев предпочел Роналду Месси: «Больше за счет работы, нежели таланта, он более универсальный. Месси – это художник, космос, просто великий»
Антон Берлев высказался про Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– За каким европейским следишь футболом?
– За Испанией, за Англией бывает.
– А если по клубам?
– «Реал». В Англии иногда хайлайты какие-то смотрю.
– Беллингем – это преемник Роналду на твой взгляд?
– Я бы не сказал, но талантливый парень, очевидно, что у него большое будущее. Будем смотреть.
– Роналду или Месси?
– Роналду. Больше за счет работы в том числе, нежели таланта. Мне кажется, что он более такой универсальный.
А Месси – это художник, космос, просто великий. Мне лично просто больше понравился Роналду еще во время игры в «Манчестер Юнайтед», – сказал нападающий «Адмирала» Антон Берлев.
так и есть. поэтому никто на него и не ориентируется, он где то в стратосфере ото всех. а вот на Роналду - уже можно. он более приземлённый.