Форвард «Адмирала» Берлев предпочел Роналду Месси: «Больше за счет работы, нежели таланта, он более универсальный. Месси – это художник, космос, просто великий»

Антон Берлев высказался про Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– За каким европейским следишь футболом?

– За Испанией, за Англией бывает.

– А если по клубам?

– «Реал». В Англии иногда хайлайты какие-то смотрю.

– Беллингем – это преемник Роналду на твой взгляд?

– Я бы не сказал, но талантливый парень, очевидно, что у него большое будущее. Будем смотреть.

– Роналду или Месси?

– Роналду. Больше за счет работы в том числе, нежели таланта. Мне кажется, что он более такой универсальный.

А Месси – это художник, космос, просто великий. Мне лично просто больше понравился Роналду еще во время игры в «Манчестер Юнайтед», – сказал нападающий «Адмирала» Антон Берлев.