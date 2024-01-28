Козлов о поражении от «Адмирала»: «Рискнули снять вратаря в овертайме, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли»

Виктор Козлов высказался о поражении в матче против «Адмирала» (4:5 ОТ).

– Третий матч на Дальнем Востоке. Отыгрались с 0:2, повели, но потом не очень дисциплинированно сыграли, соперник реализовал свое большинство.

В овертайме рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли.

– Насколько эффективно снимать вратаря в овертайме?

– Это игра 3 на 3, одно очко есть, почему бы не взять два. Рискнули снять вратаря.

– Можно ли сказать о потере концентрации на старте второго периода?

– Потери концентрации не было, они неплохо забили, у них получились два хороших броска. Должны были более собранно сыграть. После у нас были хорошие моменты, особо менять в игре ничего не надо было.

– регулярно зарабатывает на себе удаления, но уже 8 матчей не набирает очки. Что с его игрой?

– Ничего страшного, он приносит много хороших действий команде. Надо поверить в свои силы, он добрый и ответственный, поэтому ищет партнера передачей. Нужно быть более уверенным в своем броске.

– дебютировал в НХЛ за « ». Как в команде отреагировали на это?

– Мы позвонили ему, поздравили и сказали, над чем работать дальше. Мы за своими следим. Нужно своими действиями дальше доказывать тренеру, что он может играть в . Он молодец, прислушался к нам, – сказал главный тренер « » Виктор Козлов.