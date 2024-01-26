Антон Берлев: «Ковальчук – легенда, мой любимый игрок. В таком возрасте до сих пор горит, хочет играть – это хорошо»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Адмирал Антон Берлев Хоккей

Антон Берлев поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.

40-летний нападающий набрал 5 (4+1) баллов в 11 играх за «Спартак» в нынешнем сезоне. 

Илья Ковальчук подписался на флажке дедлайна, 40 лет человеку. Насколько ты удивлен? Два года на паузе человек был.

– Для меня Ковальчук – легенда, мой любимый игрок. Мне отец дарил книжку про Илью, которую написал, по-моему, его отец. Классно, что такие люди есть.

В таком возрасте до сих пор горит, хочет играть – это хорошо. Для молодежи, я думаю, у него там такой багаж, такой опыт. Начиная от того, какой он сам человек, какая личность, чего достиг, заканчивая его игровыми качествами.

Я считаю, это хорошее событие и многое даст нашему хоккею, – сказал нападающий «Адмирала» Антон Берлев.

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1 комментарий
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Илья может больше и дольше. Знаю хороших фланговых, которые после 70 делают пентатрики.
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