Антон Берлев: «Ковальчук – легенда, мой любимый игрок. В таком возрасте до сих пор горит, хочет играть – это хорошо»
Антон Берлев поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.
40-летний нападающий набрал 5 (4+1) баллов в 11 играх за «Спартак» в нынешнем сезоне.
– Илья Ковальчук подписался на флажке дедлайна, 40 лет человеку. Насколько ты удивлен? Два года на паузе человек был.
– Для меня Ковальчук – легенда, мой любимый игрок. Мне отец дарил книжку про Илью, которую написал, по-моему, его отец. Классно, что такие люди есть.
В таком возрасте до сих пор горит, хочет играть – это хорошо. Для молодежи, я думаю, у него там такой багаж, такой опыт. Начиная от того, какой он сам человек, какая личность, чего достиг, заканчивая его игровыми качествами.
Я считаю, это хорошее событие и многое даст нашему хоккею, – сказал нападающий «Адмирала» Антон Берлев.