Маккиннон набрал 1+1 в игре с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 84 очка в 49 матчах, у Кучерова – 83 в 48

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 1+1 с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу, став 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1). 

В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне.

Канадец вернул лидерство в гонке бомбардиров лиги, обогнав Никиту Кучерова из «Тампы» (83 очка в 48 играх, 32+51). На третьем месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» (69 очков в 48 играх, 31+38). 

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7 комментариев
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Давненько такой интриги не было.
+4
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+4
Один догоняет , второй убегает
И наоборот
Отличная гонка за Арт идет
Завтра ждем ответ от Никиты в матче с Дэвилз
+2
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Эта битва будет легендарной
+1
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Спортсмены шли очко в очко(с)
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Следующий матч у Куча, догонит.
И так изо дня в день.
Болеем за Кучерова!
+1
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Больше шансы у Маккиннона, он настырней. Кучеров играет по обстоятельствам, особенно в конце матчей. Перед ПО и вовсе сбавляет. Но гонка в любом случае интересная. Жаль, Макдэвид не подтянулся.
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