Маккиннон набрал 1+1 в игре с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 84 очка в 49 матчах, у Кучерова – 83 в 48

Нэтан Маккиннон набрал 1+1 с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу, став 2-й звездой матча регулярного чемпионата с « » (5:1).

В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне.

Канадец вернул лидерство в гонке бомбардиров лиги, обогнав из « » (83 очка в 48 играх, 32+51). На третьем месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» (69 очков в 48 играх, 31+38).