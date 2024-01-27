Маккиннон набрал 1+1 в игре с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 84 очка в 49 матчах, у Кучерова – 83 в 48
Нэтан Маккиннон набрал 1+1 с «Кингс» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу, став 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1).
В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне.
Канадец вернул лидерство в гонке бомбардиров лиги, обогнав Никиту Кучерова из «Тампы» (83 очка в 48 играх, 32+51). На третьем месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» (69 очков в 48 играх, 31+38).
И наоборот
Отличная гонка за Арт идет
Завтра ждем ответ от Никиты в матче с Дэвилз
И так изо дня в день.
Болеем за Кучерова!