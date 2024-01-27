ФХР о возможности проведения матча против Индии: «Спросите у Ротенберга. Мы общаемся с людьми, подписываем соглашения. Что из этого вырастет, посмотрим»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Дмитрий Курбатов Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

В ФХР высказались о возможном товарищеском матче против сборной Индии.

«Планов есть громадье. Люди приезжают, мы с ними общаемся, подписываем соглашения. Что из этого дальше вырастет, посмотрим. Сейчас есть просто более приземленные задачи. Поэтому спросите у Романа Борисовича», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг говорил о возможности культурного обмена между Индией и Россией в сфере хоккея. 

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2 комментария
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С Индией зарубиться это конечно сильно.Ротенбергов надо наградить.
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Лучше Непал
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