Третьяк о студенческом хоккее: «Хоккейный опыт поможет сделать хорошую карьеру. Наш вид спорта воспитывает командный дух, стремление к победам, коллективизм»

Теги ФХР Александр Еременко Игорь Щадилов Данис Зарипов Алексей Терещенко Иван Непряев Сергей Мозякин Владислав Третьяк Олег Матыцин Политика Студенческая хоккейная лига Хоккей

Владислав Третьяк высказался о развитии студенческого хоккея в России.

Ранее президент ФХР открыл гала-матч на Красной площади, который был приурочен к Всероссийскому фестивалю «Спортивная студенческая ночь». 

Участниками матча стали «Сборная Студенческой хоккейной лиги» и «Друзья Студенческой хоккейной лиги». В составах команд играли Данис Зарипов, Алексей Терещенко, Александр Еременко, Сергей Мозякин, Игорь Щадилов, Иван Непряев.

Участниками гала-матча также стали министр спорта РФ Олег Матыцин, зампред Госдумы Сергей Неверов, а также парламентарии и представители различных органов исполнительной власти. Также в число участников вошли студенты и руководители вузов.

«Развитие студенческого хоккея – один из приоритетов работы федерации, один из важных аспектов укрепления всероссийской хоккейной вертикали. Усилия направлены на продвижение нашего спорта, на повышение массовости.

С каждым годом растет число студентов, участвующих в соревнованиях СХЛ, появляются новые команды. Все больше количество регионов, которые делегируют своих представителей в чемпионат и первенство Студенческой лиги.

Гала-матч на Красной площади – безусловно, большой праздник. Здорово, что наши прославленные мастера, лидеры сборной, многократные чемпионы мира и чемпионы России выходят на лед вместе с простыми ребятами.

В День студента я вспоминаю, как сам учился когда-то в двух вузах. И очень рад, что проходят мероприятия, которые вдохновят нынешних студентов на занятия хоккеем. Молодежь и спорт неразделимы, для каждого человека важны физическая активности и крепкое здоровье.

Какую бы профессию человек не выбрал, хоккейный опыт поможет ему сделать хорошую карьеру. Потому что наш вид спорта воспитывает командный дух, стремление к победам, уверенность в своих силах, коллективизм. Поэтому всем, кто получает высшее образование, желаю быть ближе к хоккею, добиваться успехов и в учебе, и на льду», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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2 комментария
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Хоккейный опыт поможет сделать хорошую карьеру - это если ты играешь в ночной хоккейной лиге с главным кхе-кхе-форвардом. В остальных случаях хоккей не поможет
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А главный студент это Матыцин!!! Зашибись у нас студенческий хоккей развит. Самим-то не стыдно нести всякую хрень?
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