Третьяк о студенческом хоккее: «Хоккейный опыт поможет сделать хорошую карьеру. Наш вид спорта воспитывает командный дух, стремление к победам, коллективизм»

Владислав Третьяк высказался о развитии студенческого хоккея в России.

Ранее президент ФХР открыл гала-матч на Красной площади, который был приурочен к Всероссийскому фестивалю «Спортивная студенческая ночь».

Участниками матча стали «Сборная Студенческой хоккейной лиги» и «Друзья Студенческой хоккейной лиги». В составах команд играли , , , , Игорь Щадилов, .

Участниками гала-матча также стали министр спорта РФ Олег Матыцин, зампред Госдумы Сергей Неверов, а также парламентарии и представители различных органов исполнительной власти. Также в число участников вошли студенты и руководители вузов.

«Развитие студенческого хоккея – один из приоритетов работы федерации, один из важных аспектов укрепления всероссийской хоккейной вертикали. Усилия направлены на продвижение нашего спорта, на повышение массовости.

С каждым годом растет число студентов, участвующих в соревнованиях СХЛ, появляются новые команды. Все больше количество регионов, которые делегируют своих представителей в чемпионат и первенство Студенческой лиги.

Гала-матч на Красной площади – безусловно, большой праздник. Здорово, что наши прославленные мастера, лидеры сборной, многократные чемпионы мира и чемпионы России выходят на лед вместе с простыми ребятами.

В День студента я вспоминаю, как сам учился когда-то в двух вузах. И очень рад, что проходят мероприятия, которые вдохновят нынешних студентов на занятия хоккеем. Молодежь и спорт неразделимы, для каждого человека важны физическая активности и крепкое здоровье.

Какую бы профессию человек не выбрал, хоккейный опыт поможет ему сделать хорошую карьеру. Потому что наш вид спорта воспитывает командный дух, стремление к победам, уверенность в своих силах, коллективизм. Поэтому всем, кто получает высшее образование, желаю быть ближе к хоккею, добиваться успехов и в учебе, и на льду», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.