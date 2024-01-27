Александр Еременко верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Санька никогда не сдастся. Остались 64 шайбы, совсем немного, но тяжелее всего»

Александр Еременко верит, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Форвард «Вашингтона» забросил 830 шайб за карьеру в НХЛ. Снайперский рекорд в истории лиги принадлежит Гретцки – 894 гола.

– Почему так упала результативность в НХЛ у Александра Овечкина, символа «Динамо»? Что с ним происходит?

– Это абсолютно нормальное явление. Возраст играет свою роль. Но я знаю, что Санька никогда не сдастся, он будет идти до конца. Дай бог, чтобы у него все получилось. Хочется в это верить. Думаю, вся страна за него болеет и переживает.

– Он будет играть в НХЛ еще лет пять‑шесть, пока до рекорда Гретцки не дойдет?

– Честно говоря, я не знаю, что у Овечкина на душе. Но думаю, что он не сдастся. Он боец, на самом деле. Дошел до такой высоты...

Остались 64 шайбы. Совсем немного, но сделать это тяжелее всего. Хотя именно в силах Александра это сделать. В кого‑то другого, может, я бы и не поверил. А вот в Овечкина – да, – сказал тренер вратарей системы московского «Динамо»