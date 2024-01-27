Александр Еременко верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Санька никогда не сдастся. Остались 64 шайбы, совсем немного, но тяжелее всего»

Теги Вашингтон Александр Еременко Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Еременко верит, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Форвард «Вашингтона» забросил 830 шайб за карьеру в НХЛ. Снайперский рекорд в истории лиги принадлежит Гретцки – 894 гола.

– Почему так упала результативность в НХЛ у Александра Овечкина, символа «Динамо»? Что с ним происходит?

– Это абсолютно нормальное явление. Возраст играет свою роль. Но я знаю, что Санька никогда не сдастся, он будет идти до конца. Дай бог, чтобы у него все получилось. Хочется в это верить. Думаю, вся страна за него болеет и переживает.

– Он будет играть в НХЛ еще лет пять‑шесть, пока до рекорда Гретцки не дойдет?

– Честно говоря, я не знаю, что у Овечкина на душе. Но думаю, что он не сдастся. Он боец, на самом деле. Дошел до такой высоты...

Остались 64 шайбы. Совсем немного, но сделать это тяжелее всего. Хотя именно в силах Александра это сделать. В кого‑то другого, может, я бы и не поверил. А вот в Овечкина – да, – сказал тренер вратарей системы московского «Динамо»

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6 комментариев
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Вот уж точно - Саша не пожалеет команду и не сдастся
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Лет 10 поиграет то побьет.
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Ответ Вольфсбург
Сломать Ови, ахаха! Ты его вживую видел? Он Олегу Твердовскому в 18 лет смог дать по мосе хорошо. Саша очень крепкий и здоровый мужик.
Ты наверно не мне ответил.. будь внимателен. И только на вы с незнакомыми
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