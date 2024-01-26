Стэмкос – 6-й действующий игрок НХЛ с 1100+ очками за один клуб. Он в 14-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон

Стивен Стэмкос – 6-й действующий игрок НХЛ с 1100+ очками за один клуб.

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3).

В текущем сезоне у него 45 (20+25) очков в 46 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1101 (535+566) балл в 1049 играх.

33-летний канадец – 5-й действующий игрок с 1100 или более очками за один клуб. В список также входят («Питтсбург», 1550 очков в 1234 играх), («Вашингтон», 1514 в 1390), («Питтсбург», 1267 в 1107), Патрик Кэйн (1225 очков в 1161 игре за «Чикаго», сейчас играет за «Детройт»), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1181 в 1337).

Кроме того, Стэмкос стал 5-м действующим игроком с 14 или более сезонами с 20+ заброшенными шайбами. В список также входят Овечкин (18), Кросби (16), Кэйн (15) и Малкин (14).