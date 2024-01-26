Марк Барберио: «Овечкин – главный голеадор всех времен. Неудачные отрезки случаются у всех. Он побьет рекорд Гретцки, думаю»

Теги Северсталь Монреаль Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Марк Барберио Хоккей

Марк Барберио высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– По возможности как-то следите за НХЛ?

– Это тяжело из-за разницы в часовых поясах. Смотрю хайлайты и результаты матчей. Больше всех слежу за «Колорадо», потому что это моя последняя команда в НХЛ и там играет много моих друзей. Также за другими бывшими клубами – «Тампой» и «Монреалем», это к тому же команда из моего родного города.

– Сейчас все обсуждают игру Александра Овечкина. Кто-то даже стал сомневаться, что он побьет рекорд Гретцки.

– Думаю, что Овечкин побьет этот рекорд. Я не так много слежу за игрой «Вашингтона», но знаю, что у команды новый тренер, и надо время, чтобы привыкнуть к новой системе.

Овечкин – главный голеадор всех времен, а неудачные отрезки случаются у всех. Посмотрим, сколько шайб он забросит по итогам сезона. Возможно, меньше, чем от него ожидают, но определенное количество голов он все равно забьет.

Не так давно Уэйн Гретцки в подкасте Spittin’ Chiclets заявил, что хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд и что это будет хорошо для хоккея. Овечкин – легендарный хоккеист, и он заслужил, чтобы побить такой невероятный рекорд, – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.

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8 комментариев
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Голеадор - это когда он в защите на прямых стоит и в свои привозит?
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Погоня за №99 стала драматичнее и интереснее, а то больно хорошо Ови пёр и уже считали что в середине сезона 2024/2025 рекорд падёт, нетужки)
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Ответ VladosParovoz
Если бы, да ка бы, но я скажу так, рекорд давно бы пал, даже без учета локаута, всему виной ковид) хейтеры давайте трольте!
Если бы не было локаута 1994-95...
Если бы Марио не заболел раком...
Если бы Уэйн не поломал спину....
Если бы Босси не закончил в 30....
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Да пусть)))
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Вполне адекватное мнение, как мне кажется. Овечкин уже легендарный хоккеист, а Гретцки велик и этот факт тоже ничто не изменить не в силах! :-)
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Марк Барбекю походу хочет Российиское гражданство .Всем ясно , что "голеадор всех времён и народов" давно ездит (пылит ) на прямых ногах . И ничего не побъёт !
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Ответ Maxim Shumov
Голеадор - это когда он в защите на прямых стоит и в свои привозит?
Таскает рояль за форвардов соперника, напрягает всю пятерку, заставляет играть!!!:D
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