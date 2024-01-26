Марк Барберио: «Овечкин – главный голеадор всех времен. Неудачные отрезки случаются у всех. Он побьет рекорд Гретцки, думаю»
Марк Барберио высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– По возможности как-то следите за НХЛ?
– Это тяжело из-за разницы в часовых поясах. Смотрю хайлайты и результаты матчей. Больше всех слежу за «Колорадо», потому что это моя последняя команда в НХЛ и там играет много моих друзей. Также за другими бывшими клубами – «Тампой» и «Монреалем», это к тому же команда из моего родного города.
– Сейчас все обсуждают игру Александра Овечкина. Кто-то даже стал сомневаться, что он побьет рекорд Гретцки.
– Думаю, что Овечкин побьет этот рекорд. Я не так много слежу за игрой «Вашингтона», но знаю, что у команды новый тренер, и надо время, чтобы привыкнуть к новой системе.
Овечкин – главный голеадор всех времен, а неудачные отрезки случаются у всех. Посмотрим, сколько шайб он забросит по итогам сезона. Возможно, меньше, чем от него ожидают, но определенное количество голов он все равно забьет.
Не так давно Уэйн Гретцки в подкасте Spittin’ Chiclets заявил, что хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд и что это будет хорошо для хоккея. Овечкин – легендарный хоккеист, и он заслужил, чтобы побить такой невероятный рекорд, – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.
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