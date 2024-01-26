Кучеров вышел на 9-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (812), обогнав Гончара. До Козлова – 41 балл

Никита Кучеров вышел на 9-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард « » набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3).

На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 812 (308+504) очков в 692 играх.

вышел на чистое 9-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Сергея Гончара (811 очков в 1301 игре).

Выше идут («Вашингтон», 1514 в 1390), («Питтсбург», 1267 в 1107), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926) и Вячеслав Козлов (853 в 1182).