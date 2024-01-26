Кучеров вышел на 9-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (812), обогнав Гончара. До Козлова – 41 балл

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 9-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:3). 

На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 812 (308+504) очков в 692 играх. 

Кучеров вышел на чистое 9-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Сергея Гончара (811 очков в 1301 игре). 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1514 в 1390), Евгений Малкин («Питтсбург», 1267 в 1107), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926) и Вячеслав Козлов (853 в 1182).

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5 комментариев
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В этом сезоне вполне стать 7ым, обогнав Кови. Не опережаю события, просто верю в Никиту 🤞🏻
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Ответ Da prozecutor
А вдруг и спартаковца обгонит
В след сезоне обязательно!
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Ответ LightWithin
В этом сезоне вполне стать 7ым, обогнав Кови. Не опережаю события, просто верю в Никиту 🤞🏻
Козлова конечно подвинет,с Ковальчуком отложит на следующий сезон,а там и Дацук на горизонте..Без травм главное.
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Ответ Андрей Герасимов
Козлова конечно подвинет,с Ковальчуком отложит на следующий сезон,а там и Дацук на горизонте..Без травм главное.
И Козлова и Овцова
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