  • Болельщики ХК «Ростов» попросили губернатора Слюсаря вернуть клуб во Дворец спорта. Арена, где сейчас выступает команда в ВХЛ, вмещает 500 зрителей
Болельщики хоккейного клуба обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Они просят помочь команде вернуться во Дворец спорта. 

Сейчас «Ростов» выступает в ВХЛ и проводит домашние матчи в спортивно-развлекательном комплексе Ice Arena, трибуны площадки вмещают 500 зрителей. 

«Уважаемый Юрий Борисович, хоккей вошел прочно в жизнь ростовчан наряду с ФК «Ростов» и ГК «Ростов-Дон». Сотни и тысячи болельщиков города любят эту игру, любят свой хоккейный клуб «Ростов».

Раньше, до того, как приступили к реконструкции Дворца спорта, люди покупали билеты даже ночью. Нынешняя площадка «Айс Арена» стала очень мала для наших болельщиков. Она вмещает всего 500 человек. А на хоккей хотят ходить больше.

Мы просим вернуть нам хоккейную площадку во Дворце спорта. Мы очень хотим болеть за нашу команду. Мы очень хотим, чтобы наш хоккейный клуб «Ростов» радовал наших болельщиков. Спасибо вам большое за понимание. Вперед, «Ростов!» – говорится в обращении болельщиков. 

Отметим, что «Ростов» с сезона-2017/18 из-за аварийного состояния Дворца спорта переехал на Ice Arena, вместимость которой составляет 500 человек.

Реконструкция Дворца спорта завершилась в сентябре 2025 года. На арене уже проходят матчи гандбольного клуба «Ростов-Дон». 

