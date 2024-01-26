Кучеров – 3-й россиянин в истории НХЛ с 50+ ассистами в 5 и более сезонах. Среди игроков «Тампы» – 2-й

Никита Кучеров – 3-й россиянин в истории НХЛ с 50+ ассистами в 5 и более сезонах.

Форвард « » набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:3).

На счету 30-летнего россиянина стало 83 (32+51) очка в 48 играх в текущем сезоне.

Он достиг отметки 50 результативных передач за сезон в 5-й раз в карьере. Личный рекорд – 87 в 82 играх (2018/19).

Среди игроков « » больше таких сезонов только у (6). Кучеров опередил (4, в текущем сезоне – 25 передач в 46 играх).

Среди россиян в истории больше сезонов с 50+ передачами только у («Питтсбург», 7, в текущем сезоне – 23 в 44 играх).

Столько же у Артемия Панарина («Рейнджерс», 5, в текущем сезоне – 34 в 47 играх).

Кучеров опередил Александра Овечкина («Вашингтон», 4, в текущем сезоне – 21 в 43 играх), Евгения Кузнецова («Вашингтон», 4, в текущем сезоне – 9 в 42 играх), Сергея Федорова (4) и Павла Дацюка (4).