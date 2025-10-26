«Вашингтон» расторг контракт с тренером Лавом. НХЛ отстранила его до конца сезона после обвинений в домашнем насилии

«Вашингтон» расторг контракт с тренером Митчем Лавом.

Инсайдер Фрэнк Серавалли информирует, что НХЛ отстранила помощника главного тренера «Кэпиталс» на весь сезон-2025/26 после расследования обвинений в домашнем насилии.

Также сообщается, что потерпевшая напрямую обратилась с жалобами в офис НХЛ, а также в клубы, с которыми Лав проводил собеседования летом, претендуя на должности главного тренера.

«Митч Лав освобожден от должности помощника главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Это решение принято по итогам расследования НХЛ в отношении раньше выдвинутых обвинений.

Организация придерживается высочайших стандартов поведения и ответственности и будет строго следовать этим принципам во всех своих действиях», – говорится в заявлении пресс-службы «Вашингтона ».

Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».