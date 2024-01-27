Данис Зарипов: «Я полностью поддержу ребят, которые решат поехать на Олимпиаду, а потом еще и выиграют» 

Данис Зарипов поддержит спортсменов, которые решат ехать на Олимпиаду.

– На ОИ ехать без флага и гимна с условиями МОК стоит? Или нам следует отказаться?

– Большой спорт – это политика, как говорят. Но я считаю, что политики должны в больших кабинетах выяснять отношения, а спортсмены как одна большая семья на площадках должны выяснить, кто из нас лучше.

Хочу, чтобы нынешняя ситуация быстрее разрешилась, а наши игроки могли выступать и проявлять себя достойно на мировом уровне.

– Но с флагом и гимном?

– На сегодняшний день мы лишены большого спорта, мы не знаем в отсутствие Игр, на каком мы сейчас уровне, и каждый должен сам принять решение, тем более что сейчас командные виды спорта не допущены, а одиночники должны принимать решение сами.

Почему нет? Мы рождены для спорта, для соревнований и борьбы за медали. Я полностью поддержу ребят, которые примут решение поехать, а потом еще и выиграют. Они докажут, что, несмотря на всю эту обстановку в мире, мы достойны в любое время выйти и побеждать, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.