Данис Зарипов: «Я полностью поддержу ребят, которые решат поехать на Олимпиаду, а потом еще и выиграют»
Данис Зарипов поддержит спортсменов, которые решат ехать на Олимпиаду.
– На ОИ ехать без флага и гимна с условиями МОК стоит? Или нам следует отказаться?
– Большой спорт – это политика, как говорят. Но я считаю, что политики должны в больших кабинетах выяснять отношения, а спортсмены как одна большая семья на площадках должны выяснить, кто из нас лучше.
Хочу, чтобы нынешняя ситуация быстрее разрешилась, а наши игроки могли выступать и проявлять себя достойно на мировом уровне.
– Но с флагом и гимном?
– На сегодняшний день мы лишены большого спорта, мы не знаем в отсутствие Игр, на каком мы сейчас уровне, и каждый должен сам принять решение, тем более что сейчас командные виды спорта не допущены, а одиночники должны принимать решение сами.
Почему нет? Мы рождены для спорта, для соревнований и борьбы за медали. Я полностью поддержу ребят, которые примут решение поехать, а потом еще и выиграют. Они докажут, что, несмотря на всю эту обстановку в мире, мы достойны в любое время выйти и побеждать, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Правильно, поэтому стану доверенным лицом действующего президента на будущих выборах. Наши спортсмены сами всячески упираются тому, чтобы не участвовать на международных стартах, а потом сетуют на Запад, мол почему же они нас не допускают и вводят санкции, ведь спортсмены - это невинные овечки в данной ситуации. Откисайте на своих Играх БРИКС и первенствах ЖЭКа!