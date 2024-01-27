Данис Зарипов: «Я полностью поддержу ребят, которые решат поехать на Олимпиаду, а потом еще и выиграют» 

Теги Данис Зарипов КХЛ Париж-2024 Матч ТВ Хоккей

Данис Зарипов поддержит спортсменов, которые решат ехать на Олимпиаду.

– На ОИ ехать без флага и гимна с условиями МОК стоит? Или нам следует отказаться?

– Большой спорт – это политика, как говорят. Но я считаю, что политики должны в больших кабинетах выяснять отношения, а спортсмены как одна большая семья на площадках должны выяснить, кто из нас лучше.

Хочу, чтобы нынешняя ситуация быстрее разрешилась, а наши игроки могли выступать и проявлять себя достойно на мировом уровне.

– Но с флагом и гимном?

– На сегодняшний день мы лишены большого спорта, мы не знаем в отсутствие Игр, на каком мы сейчас уровне, и каждый должен сам принять решение, тем более что сейчас командные виды спорта не допущены, а одиночники должны принимать решение сами.

Почему нет? Мы рождены для спорта, для соревнований и борьбы за медали. Я полностью поддержу ребят, которые примут решение поехать, а потом еще и выиграют. Они докажут, что, несмотря на всю эту обстановку в мире, мы достойны в любое время выйти и побеждать, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Но я считаю, что политики должны в больших кабинетах выяснять отношения, а спортсмены как одна большая семья на площадках должны выяснить, кто из нас лучше."

Правильно, поэтому стану доверенным лицом действующего президента на будущих выборах. Наши спортсмены сами всячески упираются тому, чтобы не участвовать на международных стартах, а потом сетуют на Запад, мол почему же они нас не допускают и вводят санкции, ведь спортсмены - это невинные овечки в данной ситуации. Откисайте на своих Играх БРИКС и первенствах ЖЭКа!
+1
0
+1
Биполярочка накрыла? Интересная логика, один раз не ........, вжик- вжик и снова мужик. Он точно в хоккей играл?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий