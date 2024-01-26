Зарипов об отстранении России: «Беспредел. Это большая потеря, но мы справимся. Можем создавать больше команд внутри страны. Я бы сделал сборную Татарстана, Башкортостана»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Данис Зарипов КХЛ сборная Израиля Матч ТВ Хоккей

Данис Зарипов высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах. 

– Сборную Израиля сперва отстраняют от молодежного ЧМ, потом через неделю допускают. В то же время наши команды уже почти два года под запретом. Вы верите, что в ближайшее время российский спорт вернется на международную арену?

– О ситуации с Израилем мало знаю. Но по отношению к нашей стране это большой беспредел. По участию наших в международных играх, конечно, для нас это большая проблема.

То, что мы не имеем возможности выступать на международном уровне, – это большая потеря для нас. Но наши спортсмены привыкли к трудностям. Уверен, что и тут мы справимся.

Мы должны придумывать турниры с дружественными странами. Можем создавать больше команд внутри страны. Я бы сделал сборную Татарстана, Башкортостана.

По окончании сезона КХЛ можно сделать турнир, чтобы наша сборная конкурировала с кем-то, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ладно просто лизал вождю, но теперь пошел компетентный анализ геополитической обстановки с одной извилиной в мозгу. Довольно забавно
+12
-5
+7
Ответ Rio de Janeiro
И пригласим сборную Техаса
сборную Техасской Народной Республики, я попрошу
+3
0
+3
Молодец, быстро вступил в должность доверенного лица и сразу принялся за свои обязанности
+3
-2
+1
И пригласим сборную Техаса
+2
-2
0
Лучше одной Ленинградской областью уделаем канадцев 5-0. Ёсик знает как это организовать.
0
0
0
Сборную московской области там китайцы из кунь луня могут играть.
+1
-1
0
Лизнул так лизнул
+1
-1
0
Дайте ему успокоительного, таких сборных не должно существовать ни при каких обстоятельствах априори!
0
0
0
У Татарстана была бы крепкая довольно сборная по хоккею. Всегда думал, почему бы не сделать, есть же сборные Уэльса, Шотландии.
0
0
0
И Данис теперь заговорил словами из телевизора.
Видимо бухгалтера дают неутешительные цифры по бизнесу на клюшках
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно просто лизал вождю, но теперь пошел компетентный анализ геополитической обстановки с одной извилиной в мозгу. Довольно забавно
У него бизнес здесь, ему положено)))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий