Зарипов об отстранении России: «Беспредел. Это большая потеря, но мы справимся. Можем создавать больше команд внутри страны. Я бы сделал сборную Татарстана, Башкортостана»

Данис Зарипов высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

– Сборную Израиля сперва отстраняют от молодежного ЧМ, потом через неделю допускают. В то же время наши команды уже почти два года под запретом. Вы верите, что в ближайшее время российский спорт вернется на международную арену?

– О ситуации с Израилем мало знаю. Но по отношению к нашей стране это большой беспредел. По участию наших в международных играх, конечно, для нас это большая проблема.

То, что мы не имеем возможности выступать на международном уровне, – это большая потеря для нас. Но наши спортсмены привыкли к трудностям. Уверен, что и тут мы справимся.

Мы должны придумывать турниры с дружественными странами. Можем создавать больше команд внутри страны. Я бы сделал сборную Татарстана, Башкортостана.

По окончании сезона можно сделать турнир, чтобы наша сборная конкурировала с кем-то, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.