Самонов о мате в адрес оператора: «Хочу извиниться. Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова»
Александр Самонов извинился перед телеоператором из Хабаровска.
После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) голкипер «Салавата» раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия. Хоккеист выругался матом в эфире.
«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял.
Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу.
Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», – сказал голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.
«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча
Что там такого мог сделать оператор, чтобы так сильно помешать игроку, чтоб тот его послал?
Обычно же просто сбоку стоят пока игроки по "лесенке" жмут руки.