Самонов о мате в адрес оператора: «Хочу извиниться. Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова»

Александр Самонов извинился перед телеоператором из Хабаровска.

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) голкипер «Салавата» раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия. Хоккеист выругался матом в эфире.

«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял.

Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу.

Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», – сказал голкипер « » .

«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча