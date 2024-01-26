Самонов о мате в адрес оператора: «Хочу извиниться. Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова»

Теги Салават Юлаев телевидение КХЛ Александр Самонов Матч ТВ брань Хоккей

Александр Самонов извинился перед телеоператором из Хабаровска.

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) голкипер «Салавата» раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия. Хоккеист выругался матом в эфире.

«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял.

Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу.

Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», – сказал голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча

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18 комментариев
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"Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Сейчас, остыв, я подобрал слова и хочу сказать оператору - ### на ### ###### ######## #####"
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Мне кажется, вполне искренне извинился, респект.
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Бывает так, что не в ту дверь зашёл, ошибся ######(ё-моЁ))))
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Ну как не подобрал слова,подобрал!🤣🤣🤣
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Хорош и за сухарь молодчик
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Умеют некоторые сволочные операторы вывести на эмоции.Всё ради хайпа.
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Молодец, что быстро извинился. Все совершают ошибки, главное уметь их признавать.
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Синонимы не всегда находишь. Помню случай, когда путейскому рабочему рельса упала на ногу и он, увидев рядом девушек, провыл "ой как больно". Потрясен его выдержкой.
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Ответ Руслан Х
Умеют некоторые сволочные операторы вывести на эмоции.Всё ради хайпа.
Портите мнение об уфимских болельщиках.
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Ответ Михаил Гаврилин
Бывает так, что не в ту дверь зашёл, ошибся ######(ё-моЁ))))
А потом по балконам и пожарным лестницам в одних трусах...######(ё-моЁ трижды)
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Самонов Стена!! Молодец!! С сухарём!!
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Я после бодуна)) не подобрал слов!
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Извинился и правильно, не будем его судить строго, пусть недоброжелатили мусолят, стоит только оступиться и понеслась. Злорадствуйте покуда от зависти. Я же скажу ай - да Самонов, ай - да су, нет нехорошо так. Крутой воротчик у нас!
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Да нормально подобрал слова, русские, не перепутаешь))
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А кто смотрел (может вживую) этот момент?
Что там такого мог сделать оператор, чтобы так сильно помешать игроку, чтоб тот его послал?
Обычно же просто сбоку стоят пока игроки по "лесенке" жмут руки.
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Ответ Ачиваков Марат
Извинился и правильно, не будем его судить строго, пусть недоброжелатили мусолят, стоит только оступиться и понеслась. Злорадствуйте покуда от зависти. Я же скажу ай - да Самонов, ай - да су, нет нехорошо так. Крутой воротчик у нас!
Воротник у вас хороший!! И команде вашей симпатизировал всегда!! А то что извинился, красавчик!!!
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