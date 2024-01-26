Козлов о 3:0 с «Амуром»: «Все 60 минут отработали четко, выполнили установку. Контроль шайбы, движение были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:0).
– Ребята сегодня молодцы. Все 60 минут отработали четко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли.
К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние.
Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулемина.
– Почему поставили Огирчука в первую спецбригаду?
– Нам нужно было четыре праворуких для большинства. И перед воротами один леворукий Шаров.
– Как вы можете прокомментировать хет-трик 37-летнего Кулемина?
– Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.