Козлов о 3:0 с «Амуром»: «Все 60 минут отработали четко, выполнили установку. Контроль шайбы, движение были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали»

Теги Салават Юлаев Амур травмы Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Павел Коледов Александр Самонов Александр Шаров Даниил Огирчук Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:0).

– Ребята сегодня молодцы. Все 60 минут отработали четко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли.

К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние.

Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулемина.

– Почему поставили Огирчука в первую спецбригаду?

– Нам нужно было четыре праворуких для большинства. И перед воротами один леворукий Шаров.

– Как вы можете прокомментировать хет-трик 37-летнего Кулемина?

– Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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3 комментария
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У Козлова 100-я победа в роли тренера, красавчик!
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Поздравляем нашего тренера!!!!Так держать в плей оф Алла Бирса!!!!
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Виктор Николаевич с сотой победой - это было красиво!
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