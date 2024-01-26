Хет-трик Кулемина – 30-й случай в этой регулярке, когда игрок забросил 3+ шайбы в матче. Это повторение рекорда сезона-2014/15

Форвард «Салавата Юлаева» сделал хет-трик в матче с «Амуром» (3:0).

Хет-трик Николая Кулемина стал 30-м случаем в этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, когда игрок забрасывал 3+ шайбы в одном матче регулярного чемпионата КХЛ – 29 хет-триков и один покер.

Это повторение рекорда регулярного чемпионата сезона-2014/2015, когда хоккеисты также 30 раз забрасывали 3+ шайбы – 27 хет-триков и три покера.