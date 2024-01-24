Гендиректор ФХР: «Импортозамещение в хоккее не работает. Есть «Заряд» – играет 2% профессионалов. На уровне детских школ идет закупка по серому импорту недорогих брендов»

Генеральный директор ФХР заявил, что в хоккее не работает импортозамещение.

«Программа импортозамещения по отношению к хоккею не работает.

У нас есть «Заряд» (первый завод в России по производству высококачественных хоккейных клюшек для всех возрастных категорий и уровней игры – прим. Sports.ru), который делает что-то похожее на мировые стандарты. Ими играет порядка 2% профессиональных хоккеистов, детский спорт обеспечен.

Но на уровне детских школ все равно идет закупка по серому импорту недорогих зарубежных брендов», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.