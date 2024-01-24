Гендиректор ФХР: «Импортозамещение в хоккее не работает. Есть «Заряд» – играет 2% профессионалов. На уровне детских школ идет закупка по серому импорту недорогих брендов»

Теги ФХР КХЛ Дмитрий Курбатов детский хоккей ТАСС Хоккей

Генеральный директор ФХР заявил, что в хоккее не работает импортозамещение.

«Программа импортозамещения по отношению к хоккею не работает.

У нас есть «Заряд» (первый завод в России по производству высококачественных хоккейных клюшек для всех возрастных категорий и уровней игры – прим. Sports.ru), который делает что-то похожее на мировые стандарты. Ими играет порядка 2% профессиональных хоккеистов, детский спорт обеспечен.

Но на уровне детских школ все равно идет закупка по серому импорту недорогих зарубежных брендов», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

4 комментария
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Вы цены на "Заряд" видели?
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Но Третьяк по-прежнему считает, что единственно главное - это строить катки
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Люди голосуют рублем, да и бюджетные учреждения тоже.
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Ну так-то и хоккеисты на Ладу Гранта не пересели.Патриоты блин
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