CAS зарегистрировал апелляцию Федотова на санкции ИИХФ
Спортивный арбитражный суд принял апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело «Иван Федотов против Международной федерация хоккея». Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний еще не назначена», - сообщили в пресс-службе CAS.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.
ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.