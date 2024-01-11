CAS зарегистрировал апелляцию Федотова на санкции ИИХФ

Спортивный арбитражный суд принял апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело « против Международной федерация хоккея». Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний еще не назначена», - сообщили в пресс-службе .

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.