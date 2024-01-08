Быков про ИИХФ: «Не думаю, что мы должны отделяться от мировой спортивной семьи. Не мы устанавливали бойкот по участию наших спортсменов»

Вячеслав Быков считает, что российскому хоккею не нужно отделяться от мировой семьи.

– Должны ли мы быть частью ИИХФ после всех ограничений и разногласий?

– Не думаю, что мы должны отделяться от мировой спортивной семьи, хоть и переживаем сложные времена.

Мы не устанавливали бойкот по участию наших спортсменов в международных соревнованиях.

Придет время и наши атлеты снова будут удивлять, радовать и восхищать болельщиков всего мира, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.